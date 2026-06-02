استاندار خوزستان در جشنواره امتنان از کارگران نخبه، کارگران را سد مستحکم انقلاب در برابر توطئه‌های دشمن خواند و نقش آنها در حفظ خط تولید در جریان جنگ رمضان را ستود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده،در جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه گفت: خوزستان همواره سرزمین مقاومت در برابر بیگانگان، سرزمین جهاد و شهادت بوده و جامعه کار و تولید در این میان نقش بسیار مهم و اساسی داشته است.

استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: کارگران عزیز ما همواره با کمترین توقع، اما بیشترین بهره‌وری کار کرده‌اند و با شجاعت، غیرت، میهن‌دوستی و روحیه انقلابی، در همه صحنه‌ها حضور داشته‌اند.

موالی‌زاده اظهار داشت: وقتی حملات به پتروشیمی رخ داد، کارگران ما بلافاصله در محل حاضر شدند و با روحیه‌ای بسیار با صلابت تا آخرین لحظه برای اطفای حریق ایستادگی کردند؛ یکی از عزیزان ما در آن حادثه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و حتی با وجود جراحت شدید، محل را ترک نکرد.

وی تصریح کرد: کارگران عزیز ما در جبهه‌های مختلف، هم در جبهه نظامی، هم در کنار مردم در خیابان و هم در جبهه کار و تولید، اجازه ندادند که تولید ما دچار اختلال شود و مردم از جهت تأمین نیاز‌های عمومی خود دچار مشکل گردند.

استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه امروز ایران با ایران قبل از انقلاب در معادلات جهانی متفاوت است، بیان داشت: امروز هر کس در هر گوشه جهان اعلام کند ایرانی است، با افتخار این کار را می‌کند؛ آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی شرایطی فراهم کردند که یک رونمایی جدید از نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم مقاوم ایران صورت بگیرد.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که دست پینه‌بسته کارگر را می‌بوسد و می‌فرماید آتش جهنم این دست را لمس نخواهد کرد، گفت: کار شما بسیار ارزشمند است و تا زمانی که فرهنگ ایستادگی و مقاومت در ایران وجود دارد، ملت ایران یک ملت شکست‌ناپذیر خواهد بود.