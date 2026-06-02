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از پوستر جشنواره «روایت علوی» در مجموعه تئاترشهر رونمایی شد. این جشنواره با هدف تبیین هنر شیعی - انقلابی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین رونمایی از پوسترهای نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» دقایقی پیش با حضور حجتالاسلام سیدمحمدجواد جلالی دبیر جشنواره، حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
سیدمحمدجواد جلالی دبیر جشنواره «روایت علوی» با تشریح اهداف و رویکردهای این رویداد فرهنگی و هنری، اظهار کرد: بیش از ۱۰ سال در مؤسسه سرو امید مسیر تحقیق، پژوهش، آزمون و خطا و طراحی این جشنواره را دنبال کردیم تا امروز بتوانیم آن را به مرحله اجرا برسانیم. از همان ابتدا این پرسش برای ما مطرح بود که آیا صرف برگزاری یک رویداد هنری کفایت میکند یا خیر.
وی افزود: از نگاه ما یک رویداد فرهنگی زمانی اثرگذار خواهد بود که بر سه پایه تحقیق و پژوهش، تولید آثار و شکلگیری شبکهای از هنرمندان استوار باشد. هدف اولیه جشنواره روایت علوی آن است که بتواند نور و ظرفیتهای علمی و پژوهشی حوزههای علمیه را به عرصه هنر منتقل کند.
جلالی ادامه داد: معتقدیم اگر جریانی هنری با پشتوانه علمی و پژوهشی متخصصان حوزه علمیه شکل بگیرد، اتفاقی ارزشمند رقم خواهد خورد. ما وظیفه داریم تحقیقات و منابع علمی را آماده کنیم و هنرمندان نیز با خلاقیت خود این مفاهیم را در قالب آثار هنری عرضه کنند. حاصل این تعامل، تولید آثاری ماندگار و اثرگذار خواهد بود. ما این میراث ارزشمند را صرفاً برای آینده نمیخواهیم، بلکه تلاش داریم آن را به نیازی کاربردی و مؤثر برای جامعه امروز تبدیل کنیم. جشنواره روایت علوی درصدد است میان گزارههای اعتقادی و کلامی مکتب تشیع، هنر و نیازهای فرهنگی جامعه امروز پلی مستحکم ایجاد کند.
وی با اشاره به افقهای پیشروی این رویداد گفت: نگاه ما محدود به داخل کشور نیست و از هماکنون افق بینالمللی را برای جشنواره ترسیم کردهایم. با همکاری بسیج هنرمندان و دیگر مجموعههای فرهنگی، تلاش خواهیم کرد از دوره سوم جشنواره، این رویداد را در عرصه بینالمللی نیز برگزار کنیم. این دوره از جشنواره با عنوان «غدیر انقلاب» برگزار میشود. همچنین در شهریورماه امسال ۱۴ اثر با محوریت حضرت خدیجه (س) در حوزههای هنرهای تجسمی، ادبیات و طومار رونمایی خواهد شد و جشنوارهای مستقل نیز در این زمینه برگزار میکنیم.
وی افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است؛ آماری که فراتر از پیشبینیهای اولیه ما بود و نشان میدهد ظرفیت و استقبال قابل توجهی برای فعالیت در این حوزه وجود دارد.
غدیر یک منظومه فکری و تمدنی است
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به جایگاه جشنواره روایت علوی در برنامههای فرهنگی کشور گفت: خوشبختانه این جشنواره در مسیر مطلوبی قرار گرفته است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایام منتهی به عید غدیر و مناسبتهای ۱۴ و ۱۵ خرداد برنامههای متعددی در سطح کشور برگزار میکند که جشنواره روایت علوی یکی از مهمترین و ویژهترین این برنامهها به شمار میرود.
وی افزود: غدیر خم صرفاً یادآور یک حادثه تاریخی نیست. در هندسه معرفتی اسلام، غدیر مجموعهای از اندیشه، عقیده، فرهنگ و تمدن اسلامی را در بر میگیرد. غدیر نقطه اوج ابلاغ مسئله امامت و ولایت است؛ مفهومی که استمرار رسالت پیامبر اسلام (ص) را تضمین میکند و جامعه اسلامی را در مسیر هدایت مستمر و پایدار قرار میدهد.
میرتاجالدینی تصریح کرد: بازخوانی غدیر تنها بازخوانی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه بازخوانی یک نماد تمدنی در جهان اسلام است و در این میان نقش هنر بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
هنر؛ زبان ماندگار انتقال مفاهیم دینی
وی با تأکید بر ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی اظهار کرد: هنر زبان نافذ و ماندگار فرهنگ است و میتواند در تبیین، تفهیم و تثبیت مفاهیم عمیق دینی نقشآفرینی کند. هنرهایی همچون نقالی و پردهخوانی با پیشینه تاریخی خود نشان دادهاند که مفاهیم مرتبط با غدیر میتوانند در قالبهای هنری به زبان مردم منتقل شوند.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: هنر این قابلیت را دارد که مفاهیم اعتقادی را از قالبهای خشک و صرفاً روایی خارج کرده و آنها را به تجربهای ملموس و تأثیرگذار برای مخاطب تبدیل کند.
رونمایی از پوسترهای جشنواره و کتاب «بهشت غدیر»
در بخش دیگری از مراسم، پوستر نخستین جشنواره ملی روایت علوی و همچنین پوسترهای بخشهای مختلف این رویداد با حضور مرشد حسن معجونی، مرشد ابوالفضل ورمزیار، شبخیز رئیس بسیج هنرمندان و حسین ظاهری رونمایی شد.
همچنین کتاب «بهشت غدیر» شامل دوازده روایت با حضور حجتالاسلام معماریان و حجتالاسلام میرتاجالدینی رونمایی شد.
حجتالاسلام معماریان در این بخش از مراسم گفت: سالهاست روی این پروژه فعالیت میکنیم و به این نتیجه رسیدهایم که هیچ رسانهای به اندازه هنر توانایی ماندگار کردن مفاهیم را ندارد. یک تصویر یا یک متن میتواند پیام خود را قرنها حفظ کند و همچنان تأثیرگذار باشد.
وی افزود: غدیر پیام عمومی اسلام است و تلاش کردهایم این پیام را در قالب هنر روایت کنیم. البته این مسیر به پایان نرسیده و ادامه خواهد داشت. هماکنون ۱۴ پرده درباره حضرت خدیجه (س) آماده شده و پروژه بعدی ما نیز با محوریت «مادران امت» دنبال خواهد شد.