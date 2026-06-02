رسانه ملی در روز‌های اخیر با خبر‌های تازه‌ای از حوزه مستند و سریال‌سازی همراه بوده است که در آن، شبکه مستند سیما با دوبله اثر جدید خود به سراغ افشاگری‌های سیاسی رفته و در سوی دیگر، تیم تولید سریال «کلانتری ۱۱» برای ساخت فصل دوم این مجموعه پرمخاطب دست به کار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه مستند سیما، مستند سیاسی «پنهان‌کاری» محصول سال ۲۰۲۵ آمریکا را با گویندگی ۲۱ نفر از هنرمندان واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، آماده پخش کرده است.



این اثر که با مدیریت دوبلاژ ابوالفضل شاه‌بهرامی و صدابرداری سعید عابدی تهیه شده، به زندگی حرفه‌ای «سایمور هرش»، روزنامه‌نگار تحقیقی و افشاگری‌های او علیه پنهان‌کاری‌های حاکمیت آمریکا می‌پردازد و قرار است به‌زودی از شبکه مستند سیما روی آنتن برود.

در همین حال، تیم تولید «خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ»، پس از موفقیت قابل‌توجه فصل اول سریال «کلانتری ۱۱» در شبکه دو سیما که توانست عنوان پربیننده‌ترین سریال زمان پخش خود را با ثبت رکورد بیش از ۱۰ میلیون بازدید در تلوبیون کسب کند، مسیر ساخت فصل جدید را آغاز کرده‌اند.



نگارش فصل دوم این سریال به سرپرستی محسن جهانی و با پژوهش محمد همتی در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پس از تکمیل فیلم‌نامه، مراحل پیش‌تولید برای ساخت فصل دوم این مجموعه کلید خواهد خورد.