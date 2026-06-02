بازگشایی زایندهرود فرصتی برای رونق گردشگری و برگزاری برنامههای متنوع در استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست شورای راهبردی میز گردشگری و صنایعدستی استان بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان برای توسعه گردشگری، بر ضرورت برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و بهرهگیری هوشمندانه از فرصت بازگشایی زایندهرود برای اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و تفریحی تأکید کرد.
مهدی جمالینژاد با اشاره به ضرورت انسجام، هماهنگی و برنامهریزی دقیق میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، گفت: استفاده از همه ظرفیتهای استان برای توسعه گردشگری، بهویژه در حوزه گردشگری زیستمحیطی، باید بهصورت هدفمند و مبتنی بر برنامه دنبال شود.
وی با اشاره به بازگشایی زایندهرود بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم و اثرگذار اصفهان افزود: لازم است از این فرصت برای طراحی و اجرای برنامههای متنوع در حوزه گردشگری، نشاط اجتماعی و معرفی هرچه بهتر توانمندیهای استان استفاده شود.
استاندار اصفهان با تقدیر از برگزاری رویدادهای گردشگری در سال گذشته و ثبت حد نساب ملی در این حوزه، با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی برنامههای این حوزه گفت: باید با برگزاری جلسههای تخصصی و بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی، زمینه انسجام بیشتر میان بخشهای مختلف فراهم شود تا بتوان با تقسیم کار مشخص و تعریف مأموریتهای هر حوزه، مسیر تحقق اهداف گردشگری استان را هموارتر کرد.
جمالینژاد با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در پیشبرد این برنامهها افزود: حضور و مشارکت فعالان بخش خصوصی در کنار دستگاههای اجرایی، میتواند به ارتقای کیفیت برنامهها، افزایش رقابتپذیری و شتاببخشی به روند توسعه گردشگری در اصفهان منجر شود.
وی همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت شهرها، روستاها، اتاق بازرگانی، مجموعههای دانشگاهی و نهادهای مرتبط در این مسیر تأکید کرد و گفت: همافزایی میان این بخشها میتواند به شکلگیری یک نقشه راه منسجم و مؤثر برای توسعه گردشگری استان کمک کند.
استاندار اصفهان افزود: با برنامهریزی مناسب، تفویض مسئولیتها و تقویت هماهنگی میان مجموعههای دخیل، میتوان از ظرفیتهای کمنظیر اصفهان در حوزه گردشگری و صنایعدستی بهنحو شایستهتری بهره برد و زمینه رونق هرچه بیشتر این بخش را فراهم کرد.
جمالی نژاد همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه گردشگری غذا گفت: استان اصفهان ظرفیت آن را دارد که به هاب گردشگری غذا در کشور تبدیل شود.