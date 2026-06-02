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مهمانی کیلومتری غدیر پنجشنـبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در سراسر استان خراسان جنوبی برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: مهمانی کیلومتری غدیـر امسال پنجشنـبه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در محل بلوار پاسداران از میدان جانبازان تا چهار راه صیاد شیرازی از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در سراسر استان برگزار میشود.
حجت الاسلام سالاری مکی افزود: ۲۰۸ موکب در بیرجند به صورت قطعی نام نویسی کرده و در مهمانی کیلومتری غدیر از مردم پذیرایی خواهند کرد.
به گفته وی این مهمانی کیلومتری در بیرجند از عصر روز عید غدیر آغاز میشود و موکبهای مختلف پذیرایی، کودک و نوجوان، فرهنگی، بازی و ... برپا میشود، تمام این مهمانی توسط خود مردم برگزار میشود و فقط زیرساختهای آن مثل آب، برق، گاز، تأمین امنیت و پاکسازی محیط بعد از اتمام مراسم به وسیله نهادهای دولتی انجام میشود.
وی با بیان اینکه ضمنا براساس روال شبهای گذشته اجتماع حماسی مردم در میدان مادر و میدان اجتماعات شهید رئیسی از ساعت ۲۱ برقرار خواهد بود، افزود: همچنین امسال اطعام علوی در استان را خواهیم داشت.
حجت الاسلام سالاری مکی گفت: ۸۰ عمل مستحب برای روز عید غدیر توصیه شده است که از مهمترین آنها میتوان به تبسم به یکدیگر، اطعام مومن حتی به اندازه یک غذا و اجتماع برای گرامیداشت این عید اشاره کرد.