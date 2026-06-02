پخش زنده
امروز: -
محمد میرکیانی نویسنده مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصهها» گفت: ادبیات کهن ایران اقیانوسی پایانناپذیر برای روایت نسل امروز است و مجموعه گنج قصهها بر اساس این ادبیات غنی نگاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد میرکیانی در آیین رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصهها» گفت: سالها پیش، زمانی که سردبیر برنامه «قصه ظهر جمعه» رادیو بودم، برای نوشتن قصههای هفتگی وارد دنیای ادبیات کهن شدم و احساس کردم با اقیانوسی بیپایان و پایانناپذیر روبهرو هستم.
او افزود: بیش از ۵۰ کتاب در حوزه بازآفرینی ادبیات کهن برای نوجوانان نوشتهام و همچنان این گنجینه تمامشدنی نیست. ایران در چهارراه جاده ابریشم محل تلاقی تمدنهای بزرگ بوده و همین مسئله باعث شده ادبیات ما سرشار از روایتها، حکایتها و قصههایی باشد که در کمتر جایی از جهان میتوان مشابه آن را یافت.
میرکیانی با اشاره به شکلگیری ایده مجموعه «گنج قصهها» اظهار داشت: چند سال پیش در نمایشگاه کتاب تهران نوجوانانی را دیدم که با اشتیاق مجموعههای چندجلدی خارجی را دنبال میکردند. همانجا با خودم فکر کردم چرا ما نباید مجموعهای بومی، جذاب و پرکشش داشته باشیم که نوجوان ایرانی با همان شور و اشتیاق سراغش برود.
این نویسنده کودک و نوجوان ادامه داد: تلاش کردم در این مجموعه، بازآفرینی ادبیات کهن به گونهای انجام شود که مخاطب نوجوان احساس کند یک داستان امروزی میخواند؛ داستانی که هم جذاب باشد، هم تصویرسازی ذهنی داشته باشد و هم بتواند با آثار ترجمه رقابت کند.
او تاکید کرد: نوجوان امروز مخاطبی سختگیر و آشنا با آثار متنوع دنیاست و اگر اثری نتواند او را جذب کند، ادامهاش نمیدهد. هدف ما این بود که «گنج قصهها» بتواند در کنار آثار پرمخاطب ترجمهشده، برای نوجوان ایرانی جذاب و خواندنی باشد.
میرکیانی با اشاره به روند تولید این مجموعه گفت: تولید فرهنگی امروز به سمت مجموعهسازی و روایتهای دنبالهدار رفته است. همانطور که در سینما و سریالسازی شاهد تولید آثار چندقسمتی هستیم، در حوزه کتاب هم آثار مجموعهای بیشتر مورد توجه مخاطب قرار میگیرد و همین مسئله یکی از انگیزههای شکلگیری این مجموعه بود.
او از همکاری مدیران و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تولید این مجموعه قدردانی کرد و افزود: نقش اصلی در شکلگیری این مجموعه را همکاران انتشارات کانون داشتند و من کوچکترین سهم را در این مسیر داشتهام.
میرکیانی همچنین از برنامهریزی برای تولید مجموعهای نمایشی بر اساس این آثار خبر داد و گفت: قرار است مجموعهای ۲۰ قسمتی و ۳۰ دقیقهای بر اساس «گنج قصهها» تولید شود که امیدواریم بتواند ارتباط نسل امروز با ادبیات کهن ایرانی را گستردهتر کند.
مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصهها» با هدف بازآفرینی قصهها و حکایتهای ادبیات کهن فارسی برای مخاطبان کودک و نوجوان از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.