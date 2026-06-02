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عملیات بازسازی واحدهای خسارتدیده منطقه یک تهران در جنگ اخیر بعد از ۹۰ روز در مراحل پایانی خود قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی حقبین، شهردار منطقه یک، گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۲۸ نقطه مورد اصابت قرار گرفت که درمجموع ۴۰۵۷ واحد مسکونی، تجاری و اداری به جز اماکن نظامی، دچار خسارتهای جزیی تا متوسط شدند و با تلاشهای شبانهروزی، هماکنون ۳۸۴۸ واحد معادل ۹۲ درصد از این آمار، تعمیر و آماده بهرهبرداری شدهاند تا ساکنان بتوانند با ایمنی کامل در محل زندگی و کار خود مستقر شوند.
وی افزود: در خصوص واحدهای نیازمند نوسازی، از مجموع ۹۲ واحد مسکونی در ۳۳ ساختمان، فرایند عملیات تخریب و احداث مجدد ۴۱ واحد آغاز شده است.
شهردار منطقه یک خاطر نشان کرد: این منطقه در حمایت مالی نیز پیشتاز بوده و موفق شده است ۱۰۰ درصد چکهای ودیعه مربوط به ۱۲۵ مالک واجد شرایط را صادر و تحویل آنها دهد. دراین راستامواردخاص وتکمیلی درحال پیگیری است که بزودی تعیین تکلیف خواهدشد.