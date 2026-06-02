پخش زنده
امروز: -
جشن نسیم مهر با هدف حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند در کانون فرهنگی امام خمینی (ره) رودبار برگزار و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای این خانوادهها جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جشن نسیم مهر با هدف حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند با حضور رئیس کل دادگستری گیلان، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی گیلان و خیران در کانون فرهنگی امام خمینی (ره) رودبار برگزار شد.
با پیگیری انجمن حمایت از زندانیان رودبار، در این طرح خداپسندانه با مشارکت خیران شهرستان رودبار برای حمایت از خانوادههای زندانیان جرائم غیرعمد ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جمع آوری شد.
رئیس کل دادگستری گیلان در این نشست بر ضرورت تغییر رویکرد از کمکهای مقطعی و محدود به سمت مشارکت گسترده و نظاممند جامعه تأکید کرد.
مجید الهیان با اشاره به نقش انجمن حمایت از زندانیان خواستار آن شد که دایره خیران از چند گروه محدود فراتر رفته و تمام اقشار جامعه در این مسیر مشارکت کنند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت حضور فعال متخصصان در کنار نهادهای حمایتی؛ از پزشکان، مهندسان، معلمان، مددکاران و فعالان فرهنگی خواست تا توانمندیهای خود را در مسیر حمایت از خانوادههای آسیبپذیر به کار گیرند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی گیلان نیز در این مراسم از اقدامات حمایتی و اقتصادی این سازمان خبر داد.
حمید وسکویی با ارائه آماری از وضعیت حمایتهای معیشتی، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از خانوادههای زندانیان در استان از حمایتهای مختلف انجمنها بهرهمند هستند و سال گذشته، ۱۰۱ میلیارد تومان به این خانوادهها کمک شد.
وی با اشاره به ایجاد فضای رقابتی میان بنیاد تعاون زندانیان و انجمن حمایت از زندانیان، گفت: این رقابت مثبت باعث ارتقای سطح خدمات به خانوادههای آسیبپذیر زندانیان شده است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی گیلان همچنین از راهکارهای اشتغالزایی از جمله بهرهبرداری از زمینهای بدون استفاده زندانها مانند ایجاد باغ زیتون در منجیل و اختصاص فضاهای خالی زندانها به فعالان اقتصادی برای ایجاد کارگاههای تولیدی خبر داد.
حمید وسکویی با اشاره به نبود بودجه دولتی مستقیم برای این بخش از خیران خواست با نگاهی حمایتی از این اورژانس اجتماعی حمایت کنند تا از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی وارد بر خانوادههای زندانیان جلوگیری شود.