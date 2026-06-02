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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تربیت انسانِ فرهنگی و اخلاقی را مهمترین سرمایه هر جامعه و راهبرد برای ساختن آینده ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید رضا صالحیامیری امروز در نشست با کارکنان اداره کل حراست وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با اشاره به رسالت پیامبر اکرم (ص) در تکمیل مکارم اخلاق ، تربیت انسان فرهنگی و اخلاقی را مهمترین سرمایه هر جامعه عنوان کرد .
وی افزود : آنچه پیامبر اعظم (ص)، ائمه اطهار (ع) و در دوران معاصر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید بر آن تاکید داشتند، پرورش انسانهایی برخوردار از فضیلتهای اخلاقی و فرهنگی بود؛ زیرا اصلاح فرد، مقدمه اصلاح خانواده و اصلاح خانواده، زمینهساز تعالی و پیشرفت جامعه خواهد بود.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد : هرچه در مسیر تربیت انسان فرهنگی و اخلاقی سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد، آیندهای روشنتر، منسجمتر و درخشانتر برای ایران اسلامی رقم خواهد خورد؛ آیندهای که در آن اخلاق، مسئولیتپذیری و سرمایه انسانی مهمترین مزیت راهبردی کشور خواهد بود.
صالحی امیری با تاکید بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی در حوزه صیانت سازمانی، حراست را نهادی پیشگیرانه، اصلاحگر و تسهیلگر توصیف کرد و گفت: حراست زمانی به جایگاه واقعی خود دست مییابد که کارکنان، آن را نماد امنیت، اعتماد، حمایت و پاسداری از کرامت انسانی بدانند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تبیین رویکردهای راهبردی حوزه حراست، بر ضرورت تقویت نگاه اصلاحی، پیشگیرانه و انسانمحور در نظام صیانتی کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه رفیع آموزههای دینی در مدیریت و صیانت سازمانی افزود : اساس و فلسفه وجودی حراست باید بر اصلاح، هدایت و پیشگیری استوار باشد. خوشبختانه در مبانی دینی، معارف اسلامی و سیره اهلبیت (ع)، ظرفیتهای عظیمی برای تحقق این رویکرد وجود دارد که میتواند راهنمای عمل مدیران و کارکنان این حوزه باشد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین تسهیلگری و کاهش موانع اداری را از اولویتهای مدیریتی خود عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین سیاستهایی که با جدیت دنبال میکنم، حذف بروکراسیهای زائد، فرآیندهای زمانبر و رویههایی است که موجب کندی خدمترسانی میشوند. دستگاههای اجرایی باید در مسیر تسهیل امور و ارتقای بهرهوری گام بردارند.
صالحیامیری با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ را نماد تداوم مسیر هدایت، ولایت و فضیلت دانست و بر ضرورت بهرهگیری از معارف نهجالبلاغه در عرصههای فردی، اجتماعی و مدیریتی تاکید کرد.
وی نهجالبلاغه را گنجینهای بیبدیل از معرفت، حکمت، اخلاق و انسانسازی توصیف کرد و افزود : هر آنچه بشر امروز در جهان پرچالش و سرگشته معاصر برای دستیابی به آرامش، عدالت، معنویت و فضیلت به آن نیازمند است، در معارف عمیق این کتاب ارزشمند قابل دستیابی است.
وزیر میراثفرهنگی با گرامیداشت فرا رسیدن ۱۴ و ۱۵ خرداد، یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی را ارج نهاد و بر پاسداشت آرمانهای امام راحل، تقویت وحدت ملی و استمرار مسیر خدمت صادقانه به مردم تاکید کرد.