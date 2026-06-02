‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رقابت‌های کشتی سنتی آشرما با حضور ورزشکارانی از هفت استان کشور به میزبانی شهرستان خوی برگزار شد و برترین‌های این مسابقات برای حضور در رویداد‌های ملی و بین‌المللی معرفی شدند.

نماینده فدراسیون کشتی آشرما در حاشیه این رقابت‌ها گفت: توسعه این رشته در رده‌های مختلف سنی و ایجاد ساختار منسجم استانی در سراسر کشور از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی فدراسیون است.

رضا احمدزاده افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده، کمیته‌های تخصصی این رشته در استان‌ها فعال خواهند شد و قهرمان وزن ۱۱۰+ کیلوگرم رقابت‌های انتخابی نیز به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی قرقیزستان حضور خواهد یافت.

رئیس اداره ورزش و جوانان خوی نیز با اشاره به جایگاه این شهرستان در کشتی آشرما گفت: خوی به عنوان خاستگاه این رشته، ظرفیت مناسبی برای توسعه و معرفی آن در سطح ملی و بین‌المللی دارد.

امیر طباطبایی افزود: برگزاری رقابت‌های کشوری علاوه بر شناسایی استعداد‌های برتر، زمینه گسترش این ورزش بومی و تقویت جایگاه آن در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند.

مسئول برگزاری مسابقات نیز گفت: این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از هفت استان کشور برگزار شد و نفرات برتر پس از ارزیابی فنی، برای حضور در مراحل بعدی مسابقات معرفی شدند.

شاه حسینلو افزود: استقبال استان‌های مختلف از این دوره از مسابقات، نشان‌دهنده روند رو به رشد کشتی آشرما و افزایش علاقه‌مندی ورزشکاران به این رشته سنتی است.

کشتی آشرما از ورزش‌های بومی و کهن منطقه خوی به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با برگزاری مسابقات منظم و حضور در رویداد‌های برون‌مرزی، مسیر توسعه و شناساندن خود در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را دنبال می‌کند. دراین دیدار‌ها تیم‌های اردبیل اول. تیم خوی دوم وتبریز مقام سوم را به خود اختصاص دادندوراهی کشور قرقیزستان شدند.