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رقابتهای کشتی سنتی آشرما با حضور ورزشکارانی از هفت استان در شهرستان خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رقابتهای کشتی سنتی آشرما با حضور ورزشکارانی از هفت استان کشور به میزبانی شهرستان خوی برگزار شد و برترینهای این مسابقات برای حضور در رویدادهای ملی و بینالمللی معرفی شدند.
نماینده فدراسیون کشتی آشرما در حاشیه این رقابتها گفت: توسعه این رشته در ردههای مختلف سنی و ایجاد ساختار منسجم استانی در سراسر کشور از مهمترین برنامههای پیشروی فدراسیون است.
رضا احمدزاده افزود: با برنامهریزی انجام شده، کمیتههای تخصصی این رشته در استانها فعال خواهند شد و قهرمان وزن ۱۱۰+ کیلوگرم رقابتهای انتخابی نیز به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی قرقیزستان حضور خواهد یافت.
رئیس اداره ورزش و جوانان خوی نیز با اشاره به جایگاه این شهرستان در کشتی آشرما گفت: خوی به عنوان خاستگاه این رشته، ظرفیت مناسبی برای توسعه و معرفی آن در سطح ملی و بینالمللی دارد.
امیر طباطبایی افزود: برگزاری رقابتهای کشوری علاوه بر شناسایی استعدادهای برتر، زمینه گسترش این ورزش بومی و تقویت جایگاه آن در عرصههای بینالمللی را فراهم میکند.
مسئول برگزاری مسابقات نیز گفت: این رقابتها با حضور ورزشکارانی از هفت استان کشور برگزار شد و نفرات برتر پس از ارزیابی فنی، برای حضور در مراحل بعدی مسابقات معرفی شدند.
شاه حسینلو افزود: استقبال استانهای مختلف از این دوره از مسابقات، نشاندهنده روند رو به رشد کشتی آشرما و افزایش علاقهمندی ورزشکاران به این رشته سنتی است.
کشتی آشرما از ورزشهای بومی و کهن منطقه خوی به شمار میرود که در سالهای اخیر با برگزاری مسابقات منظم و حضور در رویدادهای برونمرزی، مسیر توسعه و شناساندن خود در عرصههای ملی و بینالمللی را دنبال میکند. دراین دیدارها تیمهای اردبیل اول. تیم خوی دوم وتبریز مقام سوم را به خود اختصاص دادندوراهی کشور قرقیزستان شدند.