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هفدهمین دوره المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۷ کشور، از تاریخ ۱۱ تا ۲۳ خردادماه جاری، به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد که یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی و فرهنگی در عرصه دانشگاهی کشور به شمار میرود، میزبان صدها ورزشکار از دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی منطقه ۷ کشور خواهد بود تا در فضایی سرشار از رقابت سالم و اخلاقمداری، توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند
آمادگی کامل دانشگاه شیراز برای میزبانی شایسته
دکتر وحید زارعنژاد، مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز، با اعلام آمادگی کامل این دانشگاه برای برگزاری هرچه باشکوهتر مسابقات، اظهار داشت: دانشگاه شیراز با بهرهمندی از زیرساختهای استاندارد و امکانات پیشرفته ورزشی، تمام توان خود را برای میزبانی در تراز ملی به کار گرفته است. هدف ما، برگزاری رقابتهایی در شأن نام دانشگاه شیراز و خلق خاطرهای فراموشنشدنی برای همه شرکتکنندگان است.
المپیاد ورزشی؛ بستری برای شناسایی استعدادها و تقویت فرهنگ دانشگاهی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز، این المپیاد را فراتر از یک رقابت ورزشی صرف توصیف کرد و افزود: این رویداد، فرصتی استثنایی برای شناسایی و معرفی نخبگان ورزشی، تقویت همبستگی فرهنگی میان دانشگاهیان مناطق مختلف و پویایی هرچه بیشتر ورزش قهرمانی در منطقه ۷ است. حضور دانشجویان در طیف گستردهای از رشتههای ورزشی، گویای ظرفیت بالای ورزش دانشگاهی کشور است.
وی با تأکید بر جایگاه والای اخلاق ورزشی، تأکید کرد: امید داریم این المپیاد صحنهای از رقابت جوانمردانه و اخلاقمحور همراه با نمایش توان فنی ورزشکاران باشد. انشاءالله با همکاری همه دستاندرکاران، شاهد برگزاری یکی از بهیادماندنیترین دورههای المپیاد منطقه ۷ باشیم.
بهگفتهی این مقام مسؤول، این دوره از مسابقات در رشتههای پرطرفدار و متنوعی ازجمله فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، تنیس خاکی، شنا، کاراته، تکواندو، جودو، کشتی آزاد و فرنگی، شطرنج، تیراندازی و دوومیدانی برگزار خواهد شد و برگزیدگان هر رشته، جواز راهیابی به مراحل بالاتر مسابقات کشوری را کسب خواهند کرد.