دادستان اسلامشهر از دستگیری حدود ۱۰۰ نفر در ارتباط با شبکه‌های معاند، شناسایی انشعابات غیرمجاز مرتبط با استخراج رمز ارز، قلع و قمع ۵۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرقانونی و وجود ۲۶ تعاونی مشکل‌دار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید دوستی‌نژاد دادستان شهرستان اسلامشهر در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر با اشاره به اهم مشکلات قضایی شهرستان اسلامشهر گفت: مواردی وجود دارد که در حوزه‌های مختلف قابل طرح است.

وی در حوزه حفظ اراضی کشاورزی اظهار داشت: طی مدت اخیر حدود ۵۰۰ مورد قلع و قمع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی انجام شده که رقم قابل توجهی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این ساخت‌وساز‌ها دارای انشعابات آب، برق و گاز بوده‌اند که در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت‌های انرژی، مقابله با انشعابات غیرمجاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دادستان اسلامشهر افزود: برخی از این انشعابات غیرقانونی در فعالیت‌هایی مانند استخراج غیرمجاز رمز ارز مورد استفاده قرار می‌گیرند و لازم است دستگاه‌های مسئول با دقت، نظارت و حساسیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.

دوستی‌نژاد در ادامه با اشاره به موضوع تنظیم بازار گفت: گران‌فروشی و احتکار در شرایط فعلی نوعی همکاری با دشمن صهیونیستی محسوب می‌شود و قابل اغماض نیست. خوشبختانه در ایام اخیر شاهد کاهش این جرائم در سطح شهرستان بوده‌ایم، اما نظارت‌ها باید همچنان با جدیت ادامه یابد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از وجود انبار‌های غیرقانونی یا موارد احتکار، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی گزارش کنند.

دادستان اسلامشهر همچنین با اشاره به اهمیت حفظ بهداشت عمومی اظهار کرد: با افزایش قیمت فرآورده‌های گوشتی، احتمال بروز تخلفات در زمینه عرضه گوشت‌های غیرمجاز، فاسد و خارج از ضوابط افزایش می‌یابد و لازم است شبکه بهداشت و دامپزشکی نظارت‌های خود را تشدید کنند.

وی درباره شکایات مردمی از عملکرد برخی ادارات نیز گفت: در صورت احراز کم‌کاری یا تخلف، با مأموران خاطی برخورد خواهد شد. بسیاری از مردم از فرآیند‌های اداری و ضوابط موجود آگاهی کافی ندارند و مدیران و کارکنان دستگاه‌ها باید با ارائه توضیحات لازم، در حل مشکلات مردم نقش‌آفرینی کنند.

دوستی‌نژاد یکی دیگر از چالش‌های مهم شهرستان را مشکلات تعاونی‌ها دانست و افزود: در اسلامشهر ۲۶ تعاونی ثبت‌شده دارای مشکل وجود دارد که رقم بالایی است. اداره تعاون موظف به نظارت و رسیدگی به عملکرد تعاونی‌هاست و باید نسبت به بررسی وضعیت این پرونده‌ها اقدام کند، چرا که افراد زیادی در این زمینه متضرر شده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارتباط برخی افراد با شبکه‌های معاند اشاره کرد و گفت: در این رابطه حدود ۱۰۰ نفر دستگیر شده‌اند. نکته قابل توجه، پایین بودن سن برخی از این افراد است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری موارد خانواده‌ها از فعالیت‌های فرزندان خود اطلاع کافی نداشته‌اند.

دادستان اسلامشهر از دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و متولیان امر خواست با افزایش آگاهی‌بخشی و آموزش به خانواده‌ها و نوجوان و جوانان، از بروز آسیب‌های مشابه پیشگیری کنند.