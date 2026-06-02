به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد مدینه، مدیر حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی نگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صداوسیما گفت: با تلاش جهادگران از سراسر کشور، بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی تا کنون مرمت وبازسازی شده است.

مدیر حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی افزود: گروه‌های جهادی در ۴ حوزه امداد ونجات، بازسازی، خدمت رسانی و تجمعات مردمی پای کار دفاع مقدس سوم بودند.

وی از فعالیت ۸۵۰ گروه امداد و نجات جهادی در نقاط مورد اصابت در حملات دشمن صهیونیستی خبر داد و گفت: گروه‌های جهادی، همزمان با حملات دشمن با حضور در مناطق جنگی در بخش‌های آواربرداری، جستجوی پیکر شهدا ومفقودین، ارایه کمک‌های اولیه و جابجایی آسیب دیدگان در کنار مردم بودند.

مدینه نگاه در خصوص آمار فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه بهسازی ومرمت منازل آسیب دیده هموطنان در دفاع مقدس سوم گفت: از نیمه دوم اسفند ماه و همزمان با حملات دشمن جنایتکار، جهادگران خود را به مناطق آسیب دیده در ۵ استان کشور رساندند که با تلاش شبانه روزی آنان در این مدت، ۱۱ هزار واحد در تهران، ۳ هزار و ۱۰۰ واحد در استان اصفهان، ۱۱۵۰ واحد در قم و ۲۴۵ واحد مسکونی در استان لرستان مرمت وبهسازی شده است.

وی افزود: بیش از ۹ هزار گروه جهادی نیز در قالب ۸۰۰۰ موکب خدمت رسان در ۸ حوزه از جمله؛ اسکان آسیب دیدگان، پخت وتوزیع غذا و برپایی میز خدمت، خیمه جهاد و همراهی زدند.

محمد مدینه نگاه حضور در اجتماعات مردمی را چهارمین محور فعالیت گروه‌های جهادی در دفاع مقدس سوم برشمرد و در خصوص افزود: بیش از ۷۰۰۰ گروه جهادی در راه اندازی اجتماعات مردمی پای کار هموطنان ماندند.