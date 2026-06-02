برخاستن گردو غبار موقتی در پی وزش باد و نوسانات دما تا پایان هفته برای آبادان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار را نشان می‌دهد.

در این ایام (بویژه روز‌های پنجشنبه تا جمعه) وزش باد در اغلب مناطق استان بصورت متوسط تا نسبتا شدید می‌باشد، که با توجه به میزان وزش باد در ساعات بعدازظهر بویژه در روز جمعه برخاستن گردو غبار موقتی دورازانتظار نیست.

تا فردا شاهد افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما خواهیم بود و سپس تا اوایل هفته آینده تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس نیز طی روز‌های پنجشنبه و جمعه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۸ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.