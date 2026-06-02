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سازمان جهانی هواشناسی با انتشار گزارشی هشدارآمیز به جهانیان اعلام کرد برای ال نینو و پیامدهای آنها به شکل گرمای شدید، خشکسالی در برخی مناطق و سیل ویرانگر در مناطق دیگر آماده شوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبذگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی رسمی سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی هواشناسی در گزارش رسمی خود اعلام کرد که احتمال ظهور ال نینو تا تابستان امسال وجود دارد که این امر، خطرات تغییرات شدید آب و هوایی را افزایش میدهد.
این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد تاکید کرد وقوع ال نینو میتواند خشکسالی، سیل و موج گرما را در مناطق مختلف جهان تشدید کند و پیشبینی میشود که دمای هوا از ژوئن تا اوت در اکثر مناطق جهان بالاتر از حد طبیعی باشد.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد: ۸۰ درصد احتمال وجود دارد ال نینو در دوره ژوئن تا اوت ظاهر شود و احتمال تداوم آن تا ماه تا نوامبر به ۹۰ درصد میرسد.
طبق گزارش این سازمان، آبهای اقیانوسی در مناطق گرمسیری اقیانوس آرام که به صورت غیرمعمولی گرم شوند، تشدید الگوی آب و هوایی ال نینو را تقویت میکنند و این امر بر الگوهای دمای جهانی و بارندگی تأثیر میگذارد و خطر شرایط حاد آب و هوایی را افزایش میدهد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز با انتشار یک پیام ویدیویی در این باره گفت: «علم، گویا و روشن است!: ال نینو در ماههای آینده با ۹۰ درصد قطعیت به ما نزدیک میشود. جهان باید آن را به صورت یک هشدار فوری اقلیمی در نظر بگیرد. شرایط ال نینو، آتش گرمایش جهانی را شعلهورتر خواهد کرد. اثرات آن حتی شدیدتر خواهد بود، حتی دورتر خواهد رفت و با سرعتی ویرانگر از مرزها عبور خواهد کرد.»
سلست سائولو، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، هشدار داد: این پدیده میتواند خشکسالی، بارندگی شدید و امواج گرما را در خشکی و اقیانوسها تشدید کند.
سائولو گفت: «ما باید برای یک رویداد ال نینوی بالقوه قوی آماده شویم که خشکسالی و بارندگی شدید را تشدید میکند و خطر امواج گرما را هم در خشکی و هم در اقیانوس افزایش میدهد. جدیدترین ال نینو، در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴، یکی از پنج ال نینوی قوی ثبت شده بود و در افزایش بیسابقه دمای جهان نقش داشت که در سال ۲۰۲۴ شاهد آن بودیم.»
ال نینو یک الگوی آب و هوایی طبیعی است که مشخصه آن دمای بالاتر سطح دریا د در نواحی مرکزی و شرقی اقیانوس آرام استوایی است. این پدیده معمولاً هر دو تا هفت سال یکبار ایجاد میشود و میتواند حدود نه تا دوازده ماه طول بکشد.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که پیشبینیها برای ژوئن تا اوت نشان میدهد که دمای سطح دریا تقریباً در تمام مناطق جهان بالاتر از حد معمول خواهد بود. درنتیجه، خطرات ناشی از تنش گرمایی افزایش مییابد و شرایط خشکسالی را در مناطقی که بارندگی کاهش مییابد، تسریع میکند.
این سازمان اعلام کرد: ال نینو معمولاً با شرایط مرطوبتر در بخشهایی از جنوب آمریکای جنوبی، جنوب ایالات متحده، شاخ آفریقا و آسیای مرکزی همراه است، در حالی که هوای خشکتری را برای آمریکای مرکزی، شمال آمریکای جنوبی، کارائیب، استرالیا، اندونزی و بخشهایی از جنوب آسیا به ارمغان میآورد.
این سازمان هشدار داد که این الگوی آب و هوایی میتواند احتمال وقوع سیل را در برخی مناطق افزایش دهد و خشکسالی را در برخی دیگر بدتر کند. درنتیجه، باید بر لزوم اقدامات آمادگی و استفاده از سامانههای هشدار زودهنگام برای محافظت از جان و معیشت انسانها تأکید کرد.
طبق اعلام سازمان جهانی هواشناسی، پدیده ال نینو که به دلیل وضعیت آبهای اقیانوسی در اقیانوس آرام گرمسیری ایجاد میشود، در حال توسعه است و این وضعیت ممکن است بر الگوهای دما و بارندگی جهانی تأثیر بگذارد و خطر آب و هوای شدید را در ماههای آینده افزایش دهد. ال نینو معمولاً دمای جهانی را افزایش میدهد و الگوهای آب و هوایی و بارندگی شدیدتری را ایجاد میکند.
اثرات هر رویداد ال نینو/لانینا بسته به شدت، مدت زمان، زمان توسعه آن در سال و همچنین نحوه تعامل آن با سایر حالتهای تغییرپذیری آب و هوا (مانند دوقطبی اقیانوس هند) متفاوت است. همه مناطق جهان تحت تأثیر قرار نمیگیرند و حتی در یک منطقه، تأثیرات میتواند متفاوت باشد. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تغییرات اقلیمی، فراوانی یا شدت رویدادهای ال نینو را افزایش میدهد. اما میتواند اثرات مرتبط با آن را تقویت کند، زیرا اقیانوس و جو گرمتر، دسترسی به انرژی و رطوبت را برای رویدادهای آب و هوایی شدید مانند موج گرما و بارندگی شدید افزایش میدهد.