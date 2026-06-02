طرح ایجاد «مراکز امید و زندگی» به زودی به استانداران ابلاغ خواهد شد
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در دیدار با استاندار گیلان گفت: طرح «مراکز امید و زندگی» به زودی به استانداران ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، هادی حقشناس؛ استاندار گیلان با حضور در ستاد مبارزه با موادمخدر با دکتر حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر دیدار و گفتوگو کرد.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در این دیدار ضمن تشکر از استاندار گیلان بابت توجه خوب وی در حوزههای مختلف فعالیتهای پیشگیرانه، درمان و مقابله، از طرح ویژه ستاد با عنوان طرح «مراکز امید و زندگی» نام برد و گفت: طرح مذکور به زودی به استانداران ابلاغ خواهد شد.
وی از استاندار گیلان خواست با استفاده از ظرفیت شهرداران و خیرین استان در ایجاد این مرکز با ظرفیت ۵۰۰ نفر اهتمام ویژهای داشته باشند تا ضمن درمان معتادان متجاهر مشکل اشتغال و اسکان این افراد در یک مجتمع برطرف شود.
استاندار گیلان نیز در این دیدار با بیان اینکه رویکرد استان در جهت جلوگیری از رشد اعتیاد و مبارزه با سوداگران تولید و توزیع مواد افیونی است، گفت: در این زمینه پیشرفتهای ملموسی در بخش پیشگیری، درمان و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد با استفاده از ظرفیت مجمع خیرین یاریگران زندگی و توسعه مراکز درمانی دولتی و بخش خصوصی داشتیم.
وی تصریح کرد: در بخش مقابله هم اقدامات خوبی در کشف مراکز تولید و برخورد با باندهای متخلف در عرصه قاچاق مواد مخدر از کریدور گیلان به آستانههای همجوار داشتیم و این استان شهدا و جانبازان زیادی در این بخش تقدیم کرده است.
حقشناس همچنین خواستار ضرورت اقدامات پیشگیرانه و درمانی مراکز ۱۵ و ۱۶ و تقویت حمایتهای مادی و معنوی ستاد در تجهیز و تقویت از مراکز DIC و همچنین تقویت منابع ملی جهت خرید تجهیزات جدید شد.