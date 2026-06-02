به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سید رسول تاج الدینی مسئول بنیاد تعاون بسیج استان دراین آئین گفت: درمانگاه دندانپزشکی مرهم نوین منطقه کشتارگاه ارومیه درزمینی به مساحت ۱۷۰ متر مربع وبا اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال ازمحل منابع خدمات درمانی بنیاد تعاون بسیج احداث و راه اندازی شده است.

سردار محمد تقی نجمی جانشین سپاه شهدای استان هم دراین مراسم بااشاره به اینکه این درمانگاه دوازدهمین واحد درمانی موسسه خدمات درمانی بسیجیان آذربایجان غربی است گفت:هزینه‌های کمتر، کیفیت مناسب وبرخورداری از پزشکان مجرب و متعهد از جمله ویژگی‌های این درمانگاه‌هاست.

عیسی مالمیر مدیر عامل موسسه خدمات درمانی بسیجیان کشور هم از فعالیت ۲۵۰ مرکز درمانی این موسسه درسطح کشورخبر داد و گفت: موسسه خدمات درمانی بسیجیان درچند محور بارویکرد‌های متفاوت درحال خدمات رسانی به آحاد مردم در مناطق محروم و نیازمند است.

افتتاح واحد درمانی دندانپزشکی در ارومیه افتتاح واحد درمانی دندانپزشکی در ارومیه افتتاح واحد درمانی دندانپزشکی در ارومیه افتتاح واحد درمانی دندانپزشکی در ارومیه افتتاح واحد درمانی دندانپزشکی در ارومیه افتتاح واحد درمانی دندانپزشکی در ارومیه