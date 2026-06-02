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سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استانهای کشور از روز چهارشنبه تا جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر پایه اعلام سازمان هواشناسی، روز چهارشنبه نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران و گلستان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
روز پنجشنبه نیز شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران، گلستان و سمنان شاهد تداوم ناپایداریهای جوی خواهند بود.
این شرایط روز جمعه در آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.
سازمان هواشناسی نسبت به جاری شدن روانآب و سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، اختلال در ناوگان حملونقل، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، بارش تگرگ، احتمال شکستن درختان فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت و بخش کشاورزی هشدار داده است.