

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر پایه اعلام سازمان هواشناسی، روز چهارشنبه نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

روز پنجشنبه نیز شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و سمنان شاهد تداوم ناپایداری‌های جوی خواهند بود.

این شرایط روز جمعه در آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی نسبت به جاری شدن روان‌آب و سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، بارش تگرگ، احتمال شکستن درختان فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی هشدار داده است.