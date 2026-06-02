به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح‌اله نصیریان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تخلف برخی نمایشگاه داران خودرو در پارک خودرو‌ها در پیاده‌راه‌های بلوار خرمشهر و خیابان مدرس رشت، پلیس راهور استان طرح ویژه برخورد مستمر با این تخلفات را اجرا کرد.

وی افزود: توقف خودرو‌ها در پیاده‌راه، ضمن ایجاد مزاحمت برای تردد شهروندان، سبب افزایش تصادفات برای عابران پیاده می‌شود که پلیس راهور از این تخلف ممانعت خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور گیلان گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هرگونه توقف و سد معبر در پیاده راه ممنوع است و پلیس در صورت مشاهده، این خودرو‌ها را به پارکینگ منتقل خواهد کرد.