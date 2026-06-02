به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۲ خردادماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون میزبان علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، وحید جلال زاده معاون امور مجلس، کنسولی و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه و مهدی شوشتری مدیرکل غرب آسیای وزارت امور خارجه و همینطور مسئولان حوزه خارجی وزارت اطلاعات بودند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم اظهار کرد: معاون معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این نشست گزارشی از آخرین تحولات منطقه و اقدامات دستگاه دیپلماسی به ویژه در زمینه برقراری امنیت و آتش بس در لبنان ارائه و تاکید کرد از دیدگاه ما، لبنان در هر توافقی باید قرار بگیرد و لبنان بخش جدایی ناپذیر آتش بس است و تاکید داریم لبنان در توافق نهایی باید مورد توجه قرار بگیرد و بر ختم مخاصمات به ویژه در لبنان تاکید داریم.

وی افزود: مدیر کل غرب آسیا این وزارتخانه نیز گزارشی از تحولات میدانی در لبنان ارائه داد و مسئولان وزارت اطلاعات نیز آخرین وضعیت امنیتی لبنان را تشریح کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون نیز در ادامه گزارشی از وضعیت منطقه به ویژه حزب الله ارائه کرد؛ اعضای کمیسیون نیز در این نشست، نقطه نظرهای خودشان را مطرح کردند.

رضایی بیان کرد: تاکید بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلامی به ویژه در لبنان، نکته محوری مواضع و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود؛ نمایندگان تاکید داشتند، جمهوری اسلامی ایران حمایت و دفاع همه جانبه حزب الله از ملت ایران به ویژه دوران جنگ چهل روزه را فراموش نمی‌کند و با قاطعیت و تمام قد در کنار مردم لبنان ایستاده و بر پشتیبانی همه جانبه از حزب الله لبنان تاکید دارد.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه گفت: اعضای کمیسیون همچنین خواستار برخورد قاطع و سخت با جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان شدند و بر لزوم استفاده از همه ابزار‌ها و ظرفیت‌ها برای کمک به مقاومت و هم افزایی برای تقویت مقاومت در داخل و در اضلاع جبهه مقاومت تاکید کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: نیکزاد، نایب رئیس مجلس نیز در این نشست از کمیسیون امنیت ملی مجلس که از ابتدای جنگ تا به امروز فعالانه مسائل را دنبال کرده و فعال بوده و در تحولات موثر بوده، قدردانی کرد و گفت مجلس از ابتدای جنگ تا به امروز ۱۵۰ جلسه نظارتی داشته و چهار جلسه نیز به صورت برخط برگزار کرده است؛ وی همچنین بر بررسی و تصویب طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در صحن علنی مجلس و قانونی شدن این موضوع تاکید کرد.