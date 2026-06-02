رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه کشور خبر داد و گفت: مدارس آسیب‌دیده از جنگ، مدارس شبانه‌روزی، مناطق مرزی و کم‌برخوردار در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی در آیین امضای تفاهم‌نامه تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به انرژی خورشیدی و مراسم افتتاح پنل خورشیدی هنرستان آسیب دیده شهیدچمران تهران که امروز ۱۲ خرداد ماه برگزار شد، با تبریک عید غدیر خم، اظهار کرد: حضور در این مدرسه، با وجود آسیب‌هایی که بر اثر اصابت و جنگ متحمل شده بود، اقدامی آگاهانه بود تا یاد و نام شهدا و مظلومیت آنان زنده بماند.

وی با اشاره به بازسازی این مدرسه افزود: روزی که به اینجا آمدیم، مدرسه شرایط دیگری داشت؛ اما با همت گروه‌های جهادی، اولیای دانش‌آموزان، دانش‌آموزان، همکاران فرهنگی منطقه و مجموعه مدرسه، بازسازی آن انجام شد.

خان‌محمدی ادامه داد: می‌توانستیم این برنامه را در سالن‌های مناسب یا حتی به‌صورت مجازی برگزار کنیم، اما ترجیح دادیم در همین مدرسه حضور یابیم؛ مدرسه‌ای که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بود. حتی آقای وزیر نیز در اینجا حضور یافتند و در کنار گروه‌های جهادی برای اصلاح و بازسازی مدرسه کمک کردند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از راه‌اندازی نخستین نیروگاه خورشیدی در این مدرسه خبر داد و گفت: ان‌شاءالله اولین نیروگاه خورشیدی را نیز در همین مدرسه راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و مجموعه‌های همراه در اجرای این طرح اظهار کرد: خیرین مدرسه‌ساز، جامعه خیرین و همه کسانی که موضوع نیروگاه خورشیدی را در برنامه‌های خود قرار دادند، نقش مهمی در پیشبرد این مسیر داشتند.

خان‌محمدی با اشاره به حمایت دولت از این طرح گفت: برای تامین منابع و تجهیزات اولیه، نامه‌ای با امضای دو وزیر تنظیم شد که با موافقت آقای دکتر پزشکیان به نتیجه رسید. این موضوع نشان داد که آموزش و پرورش از اولویت‌های اصلی دولت است.

وی افزود: در مرحله نخست، ۶۰ مگاوات برای این طرح تعریف شده و اجرای آن در ۱۲ هزار مدرسه کشور برنامه‌ریزی شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس آسیب‌دیده از جنگ، مدارس شبانه‌روزی، مناطق مرزی و کم‌برخوردار در اولویت هستند، تصریح کرد: طبق تفاهم انجام‌شده، خیرین محور تامین هزینه‌های جانبی هستند و سازمان انرژی پاک نیز تجهیزات مورد نیاز را در اختیار مدارس منتخب قرار می‌دهد. همچنین مدیران کل استان‌ها و ادارات برق در فرآیند آماده‌سازی و نصب مشارکت دارند.

وی درباره کارکرد این نیروگاه‌ها گفت: منافع این پروژه در اختیار خود مدرسه قرار می‌گیرد. علاوه بر تامین بخشی از نیاز‌های مدرسه، این طرح می‌تواند به اقتصاد مدرسه کمک کند و در شرایط اضطراری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

خان‌محمدی با تاکید بر آثار فرهنگی و آموزشی اجرای این طرح افزود: دانش‌آموزان میزان تولید برق را مشاهده خواهند کرد و این موضوع به فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی‌های پاک کمک می‌کند. حتی انجمن اولیا و مربیان نیز می‌توانند برای افزایش ظرفیت این نیروگاه‌ها نقش‌آفرین باشند.

وی ادامه داد: وقتی دانش‌آموز و خانواده او درک کنند که می‌توانند به جای صرفا مصرف‌کننده بودن، تولیدکننده نیز باشند، این موضوع هم جذابیت آموزشی دارد و هم به اقتصاد کمک می‌کند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به ثبت و رصد روزانه روند اجرای طرح بیان کرد: گزارش‌ها در سامانه‌های مربوطه به‌صورت روزانه بارگذاری می‌شود و مراحل پیشرفت طرح در مدارس مشخص است. طبق تفاهم‌نامه، اجرای این برنامه در بازه زمانی یک‌ساله پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا اظهار کرد: این نیروگاه‌ها به نام شهدا راه‌اندازی می‌شوند و باید هر کاری می‌کنیم، در مسیر زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا باشد.

خان‌محمدی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در میناب نیز گفت: در شهر میناب، علاوه بر اجرای طرح در مدارس آسیب‌دیده، پیشنهاد احداث یک نیروگاه بزرگ نیز مطرح شده است تا به نام شهدای این منطقه راه‌اندازی شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر یک یا دو مدرسه مورد اصابت قرار گرفته، ما باید چند برابر آن را بسازیم و این پیام را بدهیم که هر میزان آسیب وارد شود، اراده ملت ایران برای ساختن و پیشرفت قوی‌تر خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از حضور مردم، گروه‌های جهادی، دانش‌آموزان، مدیران و اصحاب رسانه، گفت: نباید اجازه دهیم این موضوع فراموش شود. باید در هر منطقه و هر شهرستان، نام و یاد این شهدا زنده بماند و ارتباط با خانواده‌های شهدا نیز به‌صورت مستمر حفظ شود.