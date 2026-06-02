عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به اصفهان از ۱۸ خردادماه آغاز و تا ۲۲ خردادماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: عملیات بازگشت زائران بیت‌الله‌الحرام به اصفهان از تاریخ ۱۸ خردادماه آغاز می‌شود و تا ۲۲ خردادماه ادامه خواهد داشت.

ابوذر ضیایی افزود: بیش از ۲۵۰۰ زائر خانه خدا طی ۱۲ پرواز به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان باز خواهند گشت.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت عملیات بازگشت حجاج، باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با هماهنگی کامل، شرایطی را فراهم کنند تا زائران و خانواده‌های آنان با آرامش و سهولت از خدمات فرودگاهی بهره‌مند شوند.

جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی با محوریت عملیات حج و با حضور اعضای کمیته حج فرودگاه و تمامی عوامل خدمت‌رسان به زائران خانه خدا در محل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار شد.