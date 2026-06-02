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باغ کتاب با راهاندازی چالش «اردیبهشتِ تو» از مخاطبان رویداد «اردیبهشت کتاب» دعوت کرد تا تجربه را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکتکنندگان میتوانند از کتابهایی که در جریان رویداد «اردیبهشت کتاب» تهیه کردهاند عکس گرفته و آن را در قالب استوری در شبکه اجتماعی خود منتشر کنند. در پایان این چالش نیز به قید قرعه به پنج نفر از شرکتکنندگان کارت هدیه باشگاه مخاطبان اهدا خواهد شد.
برای حضور در این چالش، صفحه شبکه اجتماعی کاربران باید عمومی باشد و در استوری خود ضمن استفاده از هشتگ «اردیبهشت کتاب»، صفحه باغ کتاب را نیز منشن کنند.
علاقهمندان تا عید سعید غدیر فرصت دارند در این پویش شرکت کنند. این چالش با هدف بازتاب تجربه مخاطبان از رویداد «اردیبهشت کتاب» و معرفی کتابهای خریداریشده توسط شرکتکنندگان برگزار میشود.