همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، توجه‌ها بار دیگر به نهج‌البلاغه و آموزه‌های ماندگار امیرالمؤمنین (ع) جلب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارشناسان معتقدند نهج‌البلاغه با وجود گذشت قرن‌ها، همچنان پاسخگوی بسیاری از نیاز‌های امروز جامعه، از عدالت و مردم‌داری گرفته تا مسئولیت‌پذیری، مبارزه با فساد و تقویت همدلی است.

به گفته صاحب‌نظران، ماندگاری نهج‌البلاغه در پرداختن به ارزش‌های انسانی و اجتماعی است؛ ارزش‌هایی که محدود به زمان و مکان خاصی نیست و می‌تواند راهنمای زندگی فردی و اجتماعی انسان معاصر باشد.

عید غدیر فرصتی است برای بازخوانی این میراث گران‌سنگ؛ کتابی که پس از قرن‌ها، همچنان حرف‌های تازه و کاربردی برای زندگی امروز دارد.