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آیین اختتامیه رویداد ایراندخت با حضور برگزیدگان ۳۱ استان کشور و با سخنرانی مسئول سازمان بسیج جامعه زنان در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین اختتامیه رویداد ایراندخت با حضور برگزیدگان ۳۱ استان کشور و با سخنرانی قادر آشنا مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛ به همراه مسئول سازمان بسیج جامعه زنان و جمعی از طراحان؛ تولید کنندگان و فعالان حوزه پوشش اسلامی و زیست عفیفانه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.