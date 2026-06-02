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مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل شبکه مترو برای ارائه خدمات ویژه به زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) در سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در روز ۱۵ خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مسعود لطفی گفت: به منظور تسهیل تردد زائران و شرکتکنندگان در مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام راحل در روز ۱۴ خردادماه، تمهیدات ویژهای در شبکه مترو، بهویژه در خط یک، پیشبینی و اجرا شده است.
وی افزود: تمامی بخشهای عملیاتی، فنی، پشتیبانی و خدماتی متروی تهران در آمادهباش کامل قرار دارند و وضعیت سرویسدهی در تمامی خطوط از طریق مرکز کنترل عملیات، سامانههای نظارت تصویری و سایر سامانههای هوشمند بهصورت لحظهای پایش میشود تا خدماترسانی مطلوب، ایمن و مستمر به زائران و شهروندان ارائه شود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان مترو تصریح کرد: با توجه به پیشبینی افزایش حجم سفرها، تمهیدات لازم برای اعزام قطارهای فوقالعاده در صورت نیاز در نظر گرفته شده است و در تمامی ایستگاههای منتهی به حرم مطهر، نیروهای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی در آمادهباش کامل خواهند بود.
لطفی در خصوص خدمات روز ۱۵ خردادماه نیز گفت:همزمان با برگزاری نماز عبادی ـ سیاسی جمعه در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، متروی تهران با برنامهریزی ویژه و افزایش آمادگی عملیاتی، خدمات لازم را برای تسهیل رفتوآمد نمازگزاران ارائه خواهد کرد.
وی افزود: ایستگاه حرم مطهر بهعنوان اصلیترین درگاه دسترسی به محل برگزاری مراسم، با آمادگی کامل تجهیزات و تأسیسات، استقرار نیروهای راهنمای مسافر و پیشبینی ظرفیت لازم برای مدیریت جمعیت، آماده خدمترسانی خواهد بود. همچنین در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت اعزام قطارها افزایش یافته و سرفاصله حرکت قطارها در خطوط منتهی به ایستگاه حرم مطهر متناسب با شرایط بهرهبرداری تنظیم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه در پایان خاطرنشان کرد: متروی تهران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی خود، در کنار زائران و شهروندان خواهد بود تا مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و نماز جمعه ۱۵ خردادماه در فضایی منظم، ایمن و با سهولت دسترسی برگزار شود.