

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه دیدار‌های تیم ملی هندبال ساحلی ایران که این روز‌ها اردوی آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی جهان در اصفهان پیگیری می‌کند، اعلام شده است.

بر اساس قرعه‌کشی، ملی‌پوشان کشورمان در گروه A این مسابقات با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا هم‌گروه هستند و برای صعود به مراحل بالاتر به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:

سه‌شنبه - ۲ تیرماه

* ایران - اسپانیا / ساعت ۱۱:۳۰

* ایران - پرتغال / ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه - ۳ تیرماه

* ایران - آمریکا / ساعت ۰۹:۳۰

تیم ملی هندبال ساحلی ایران که به تازگی، عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی ساحلی در سانیای چین را از آن خود کرده است، از ۲ الی ۷ تیرماه در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۶ به میزبانی زاگرب کرواسی به میدان خواهد رفت.