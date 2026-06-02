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برداشت انگور در سیستان و بلوچستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت، ۱۰ هزار تن انگور از ارقام مختلف در این استان برداشت و روانه بازار مصرف شود.
سعید نارویی افزود: هماکنون دو هزار هکتار از باغات سیستان و بلوچستان به کشت انگور اختصاص دارد که از این میزان، هزار و ۹۰۰ هکتار بارور و ۱۰۰ هکتار غیربارور است.
وی ادامه داد: عمده شهرستانهای تولیدکننده انگور شامل شهرستانهای حوزه سیستان، تفتان، خاش، میرجاوه و زاهدان است و ارقام یاقوتی، فخری و شاهانه در این مناطق کشت میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: جایگاه خاص انگور یاقوتی در میان انواع ارقام، به دلیل زودرس و نوبرانه بودن آن است که سبب شده نقش ممتاز و بیبدیلی در شرایط اقلیمی دشت سیستان داشته باشد.
سعید نارویی افزود: از سویی تازهخوری و بیدانگی این رقم بسیار حائز اهمیت بوده و نقش بسزایی در بازارپسندی محصول دارد.
وی با بیان اینکه برداشت زودرسترین انگور سیستان و بلوچستان با رقم یاقوتی از هفته اول خرداد ماه آغاز شده است.
نارویی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر دشت سیستان، به دلیل مواجه شدن با کمآبی و کاهش کمیت و کیفیت آب چاهکها و از سوی دیگر با توجه به حساس بودن این محصول به شوری آب، مطالعاتی در جهت افزایش بهرهوری این محصول توسط مرکز تحقیقات سیستان در فضای بسته در حال انجام است.