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فیلم سینمایی «چشمبادومی» با عنوانِ بینالمللی «K-Popper» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیهکنندگی سجاد نصرالهینسب، در ادامهی مسیر موفقیتهای بینالمللی خود، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم بلند از نهمین دوره جشنواره سینمای خلاق اوراسیا (ECG) در لندن شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «چشم بادومی» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که پیشتر در هفدهمین جشنواره فیلم بنگلور هند (BIFFES) به نمایش درآمده بود، اکنون برای حضور در دو رویداد مهم دیگر انتخاب شده است.
این فیلم در بیستونهمین جشنواره بینالمللی فیلم زنگبار (ZIFF) در تانزانیا (۳ تا ۷ تیر ۱۴۰۵) و بیستویکمین جشنواره بینالمللی فیلم کودکونوجوان بوسان (BIKY) در کره جنوبی (۱۷ تا ۲۳ تیر ۱۴۰۵) به عنوان یکی از فیلمهای بخش مسابقه، روی پرده میرود.
این اثر پیش از این در رویدادهایی مانند جشنواره بینالمللی فیلم کازان، جوایز بهترین کارگردانی، جایزه ویژه نتپک (NETPAC)، بهترین بازیگر زن را دریافت کرده بود. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره فیلم اوراسیا در قزاقستان نیز یکی دیگر از جوایز بینالمللی این فیلم بوده است.
«چشمبادومی» روایتگرِ پرماجرای مائده، دختر ۱۶ ساله شیرازی است که با رویای پیوستن به دنیای کیپاپ، مسیری متفاوت را به سوی سئول در پیش میگیرد.
پخش جهانی «چشم بادومی» بر عهده موسسه هنر هفتم و پخش سینمایی داخلی آن با شهر فرنگ بوده است.
ساره بیات، ستایش دهقان، مهدی هاشمی، علی باقری و بامعرفی حسین رامه و بازیگر خردسال ماهور صادق علی بازیگران این فیلم هستند.