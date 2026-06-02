رئیس هیات کوهنوردی و صعود‌های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مانور امداد و نجات کوهستان در منطقه آبشار یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، زریر حسین‌زاده گفت: در راستای تدابیر و برنامه‌های ابلاغی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، امروز مانور امداد و نجات کوهستان در منطقه آبشار یاسوج برگزار شد.

وی افزود: در این مانور، حادثه سقوط فردی از ارتفاع در منطقه‌ای سخت گذر برنامه ریزی شده بود.

رئیس هیات کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان ادامه داد: نیروهای تخصصی امداد و نجات با مشارکت نیروهای جمعیت هلال احمر، پس از نصب تجهیزات و ایجاد کارگاه‌های تخصصی امدادی، فرد مصدوم را به پایین منتقل کرده و برای ادامه درمان به مرکز درمانی اعزام کردند.

رحسین زاده با اشاره به اهداف این مانور اضافه کرد: این برنامه با هدف افزایش آمادگی نیروهای امداد و نجات، ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی و تمرین عملیات‌های تخصصی در شرایط واقعی برگزار شد.

وی گفت: در هفته گذشته تاکنون، این مانورهای تخصصی در شهرستان‌های مختلف استان در حال برگزاری است و امروز نیز در یاسوج با حضور ۳۰ نفر از نیروهای امداد و نجات هیات کوهنوردی و جمعیت هلال احمر به صورت مشترک اجرا شد.