به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از انگجت، دستیار هوش مصنوعی پشتیبانی متا که در آذر ۱۴۰۴ رونمایی شده بود، دارای نقص امنیتی بزرگی بود که به مهاجمان اجازه می‌داد با فریب چت‌بات، ایمیل متصل به حساب‌های کاربری را تغییر داده و رمز عبور جدید دریافت کنند. این آسیب‌پذیری به حدی جدی بود که حتی سیستم‌های احراز هویت دومرحله‌ای نیز قادر به متوقف کردن آن نبودند.

پژوهشگران امنیتی فاش کردند که هکر‌ها با استفاده از وی‌پی‌ان و شبیه‌سازی موقعیت جغرافیایی قربانیان، سیستم هوش مصنوعی متا را دور می‌زدند.

طبق گزارش‌ها، آموزش‌های مربوط به این هک از اسفند ۱۴۰۴ در کانال‌های تلگرامی دست‌به‌دست می‌شد و در این مدت، حساب‌های برجسته‌ای همچون «کاخ سفید دوره اوباما» و برخی مقامات ارشد «نیروی فضایی آمریکا» هدف حمله قرار گرفتند.

اگرچه «اندی استون»، مدیر ارتباطات متا، مدعی شده که این نقص برطرف شده و اقدامات امنیتی برای حساب‌های آسیب‌دیده در حال انجام است، اما هنوز ابعاد دقیق خسارات و تعداد حساب‌های هک شده پیش از رفع این باگ مشخص نیست.

این حادثه بار دیگر هشدار‌های جدی را درباره امنیت سپردن فرآیند‌های حساس به هوش مصنوعی در پلتفرم‌های فضای مجازی برانگیخته است.