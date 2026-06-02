به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم‌نامه‌های «سیگنال سرد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا امینی و «شایان افشردی» به تهیه‌کنندگی بهروز نشان و کارگردانی و نویسندگی مسعود یزدانی‌فر پروانه ساخت گرفتند.

همچنین فیلمنامه‌های «عالیه خانوم» به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردانی و نویسندگی امیر شیرمحمدی، «شاهین باز» به تهیه‌کنندگی محمد احمدی و کارگردانی و نویسندگی مجید فدائی و انیمیشن «دختر دلیر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی صدیقه بهمن پور موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.