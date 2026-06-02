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شورای پروانه فیلمسازی، با ساخت پنج فیلم سینمایی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلمنامههای «سیگنال سرد» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا امینی و «شایان افشردی» به تهیهکنندگی بهروز نشان و کارگردانی و نویسندگی مسعود یزدانیفر پروانه ساخت گرفتند.
همچنین فیلمنامههای «عالیه خانوم» به تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردانی و نویسندگی امیر شیرمحمدی، «شاهین باز» به تهیهکنندگی محمد احمدی و کارگردانی و نویسندگی مجید فدائی و انیمیشن «دختر دلیر» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی صدیقه بهمن پور موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.