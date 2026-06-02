کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ابلاغ نظام‌نامه برنامه‌های تابستانی سال ۱۴۰۵، شعار «برای ایران؛ می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» را به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های خود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه‌های تابستان ۱۴۰۵ کانون پرورش فکری با رویکرد هویت‌بخشی، کتاب‌محوری، نوجوان‌محوری، خانواده‌مداری و تقویت مشارکت اجتماعی کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

تأکید بر رشد همه‌جانبه کودکان و نوجوانان

بر اساس این نظام‌نامه، هدف کلان برنامه‌های تابستانی کانون، غنی‌سازی اوقات فراغت و تحقق رشد همه‌جانبه و پایدار کودکان و نوجوانان از طریق استمرار فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی با رویکرد تربیتی، جامعه‌محور و خانواده‌مدار است.

در این چارچوب، توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، گسترش باشگاه‌ها و تشکل‌های نوجوانان، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، ترویج قصه‌گویی، احیای بازی‌های بومی و محلی و توجه به ادبیات فارسی از مهم‌ترین اهداف عملیاتی برنامه‌های تابستانی به شمار می‌رود.

سه محور «می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم»

نظام‌نامه تابستان ۱۴۰۵ بر سه محور اصلی استوار شده است. محور «می‌مانیم» با هدف تقویت هویت، استقامت و تعلق به ایران، محور «می‌خوانیم» با تأکید بر دانش‌افزایی، تفکر انتقادی و کتاب‌خوانی و محور «می‌سازیم» با رویکرد نوآوری، خلاقیت و حل مسئله در میان کودکان و نوجوانان دنبال می‌شود.

همچنین پیش‌بینی شده است اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری با توجه به علاقه‌ها و دغدغه‌های خود، شعار‌ها و مأموریت‌های شخصی برای تابستان تعریف کنند و نقش فعال‌تری در فرایند رشد و یادگیری داشته باشند.

نوجوانان از مخاطب به کنش‌گر تبدیل می‌شوند

در بخش اصول راهبردی این نظام‌نامه، بر تغییر نقش نوجوانان از «مخاطب صرف» به «کنش‌گر فرهنگی و اجتماعی» تأکید شده است. توجه به امنیت روانی کودکان، بازسازی نشاط اجتماعی، امیدآفرینی واقع‌بینانه، تعامل با خانواده‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مردمی و استفاده از فضای مجازی برای استمرار خدمات فرهنگی از دیگر محور‌های مورد توجه است.

همچنین مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری موظف شده‌اند برنامه‌های خود را متناسب با شرایط و سناریو‌های مختلف کشور طراحی کنند تا در شرایط احتمالی محدودیت نیز امکان ادامه فعالیت‌ها فراهم باشد.

بازیکا، رادیو کانون و لیگ گلستان‌خوانی در تابستان ۱۴۰۵

برنامه‌های متنوعی برای تابستان امسال پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به طرح «بازیکا» برای گسترش بازی‌های خلاقانه، «رادیو کانون؛ صدای بچه‌های ایران»، باشگاه‌ها و انجمن‌های کتاب‌خوانی، لیگ گلستان‌خوانی، اردو‌ها و بازدید‌های آموزشی، برنامه‌های تئاتری و سینمایی، فعالیت‌های کانون‌یاران، پویش ۲۵ درجه برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و برنامه‌های قصه‌گویی اشاره کرد.

برگزاری کارگاه‌های حضوری و مجازی، دوره‌های علمی کافنا، نشست‌های آموزشی خانواده‌ها، طرح یاسمن برای مناطق کم‌برخوردار و برنامه‌های ویژه محرم و اربعین نیز از دیگر بخش‌های این نظام‌نامه است.

اجرای رسمی برنامه‌ها از ۱۲ خرداد تا پایان شهریور

بر اساس این نظام‌نامه که از سوی معاونت فرهنگی کانون ابلاغ شده است، فعالیت‌های تابستانی مراکز کانون پرورش فکری از ۱۲ خرداد آغاز و تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. همچنین هر مرکز موظف است متناسب با ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای خود، دست‌کم یک «برنامه شاخص» طراحی و اجرا کند که نتایج آن در ارزیابی عملکرد مراکز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

یادآوری می‌شود طراحی پوستر برنامه‌های تابستانی سال ۱۴۰۵، شعار «برای ایران؛ می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» را ارشیا شایسته‌تبار بر عهده داشته است.