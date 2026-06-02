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مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: سیاستگذاریهای حوزه ازدواج باید همزمان ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی را در بر گیرد، چرا که حمایتهای مالی به تنهایی نمیتواند چالشهای ازدواج جوانان را برطرف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهمن عبدی در رویداد علمی ـ تخصصی سیاستگذاری «ازدواج، خانواده و جمعیت» اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست صرفاً ارائه یک الگوی از پیش تعیینشده برای حل مسائل حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت نیست، بلکه تلاش شده است با بهرهگیری از دیدگاههای صاحبنظران و نخبگان، مسیرهای مؤثر برای سیاستگذاری آینده این حوزهها شناسایی و تدوین شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای گذشته افزود: باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از سیاستها و اقدامات انجامشده در حوزه ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت نتوانستهاند متناسب با هزینهها و ظرفیتهای صرفشده، نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشند و بسیاری از شاخصها همچنان روندی نگرانکننده دارند.
عبدی با تشریح آخرین وضعیت شاخصهای ازدواج کشور گفت: علاوه بر کاهش تعداد ازدواجهای ثبتشده، نرخ ازدواج زنان مجرد نیز از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده کاهش حدود ۳۰ درصدی این شاخص در سه سال اخیر است. این در حالی است که جمعیت مجردان در معرض ازدواج در کشور افزایش یافته، اما میزان ازدواج روندی نزولی را تجربه کرده است.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به وضعیت خانواده در کشور اظهار کرد: اگرچه تعداد طلاقهای ثبتشده از حدود ۲۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است، اما دادههای استخراجشده از حدود یکهزار و ۵۰۰ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در سراسر کشور نشان میدهد تعارضات و چالشهای درونخانوادگی همچنان روندی افزایشی دارد و نمیتوان صرف کاهش آمار طلاق، آن را به معنای بهبود کامل وضعیت خانواده دانست.
وی همچنین وضعیت شاخصهای جمعیتی را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: برای نخستین بار میزان خالص افزایش جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. از سوی دیگر، تعداد تولدهای ثبتشده که در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۹۲ هزار واقعه تولد رسیده است. همچنین نرخ جایگزینی جمعیت نیز کاهش یافته که بیانگر تشدید روند سالمندی جمعیت در سالهای آینده خواهد بود.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی چندبعدی در حوزه ازدواج گفت: سیاستگذاریهای این حوزه باید همزمان ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی را در بر گیرد، چرا که حمایتهای مالی به تنهایی نمیتواند چالشهای ازدواج جوانان را برطرف کند.