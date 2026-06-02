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سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ با رویکرد تحول در نظام اداری و توجه به مطالبات مردم در سمنان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد رمضانیان، دستیار ویژه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه شورای راهبری و تحول اداری استان سمنان گفت : این سامانه گامی جدید در خدمترسانی به مردم با رویکرد تحول در نظام اداری ، تحقق دولت هوشمند، افزایش رضایتمندی مردم، ارتقای شفافیت و تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان است.
وی همچنین از ایجاد مجتمعهای اداری در استان سمنان خبر داد و گفت: این مجتمعها با مسئولیت معاونان فرمانداران و حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی مختلف، به منظور تسریع در رفع مشکلات مردم و تسهیل ارائه خدمات راهاندازی میشوند.
کامل داودی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به اهداف سامانه فواد ۱۲۸ گفت: شفافسازی فرآیندهای اداری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی، صحتسنجی موضوعات مطرحشده مردم و همچنین کمک به مدیریت بهینه مصرف آب، برق و گاز از جمله دستاوردهای مهم راهاندازی این سامانه خواهد بود.
استاندار سمنان نیز با اشاره به آغاز فعالیت سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ در استان سمنان به عنوان شانزدهمین استان کشور، اظهار کرد: این سامانه با هدف کوتاه کردن فاصله میان شنیدن مطالبات مردم تا پیگیری و حل مشکلات آنان راهاندازی شده است.
محمد جواد کولیوند بر ضرورت پاسخگویی منطقی، شفاف و مناسب مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی به مردم تأکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد دستگاهها و کیفیت خدماترسانی به شهروندان از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
استاندار با تأکید بر افزایش حضور مدیران در ادارات برای پاسخگویی مستقیم به مردم، میگوید:جلسات مدیران دستگاههای اجرایی با فرمانداران و سایر دستگاهها تنها در یک روز از هفته برگزار شود تا در سایر روزها مدیران و معاونان در محل کار خود برای خدمترسانی به مردم حضور فعال داشته باشند.