اخراج گوگل و مایکروسافت از پروژههای حساس دولتی در اروپا
اتحادیه اروپا در تلاشی تازه برای کسب «حاکمیت دیجیتال»، قصد دارد دسترسی شرکتهای بزرگ آمریکایی مانند گوگل، مایکروسافت و آمازون را به پروژههای حساس و زیرساختهای دولتی خود مسدود کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، پیشنویس سند جدید اتحادیه اروپا نشان میدهد که این اتحادیه دیگر نمیخواهد به خدمات ابری و هوش مصنوعی شرکتهای آمریکایی وابسته باشد.
یکی از نگرانیهای اصلی اروپا، قوانین ایالات متحده است که به دولت آمریکا اجازه میدهد به دادههای ذخیرهشده توسط شرکتهایی مانند مایکروسافت یا گوگل دسترسی پیدا کند، حتی اگر این اطلاعات در خارج از خاک آمریکا نگهداری شوند.
بر اساس این طرح، در مناقصههای دولتی اروپا دیگر تنها قیمت ارزان ملاک نخواهد بود؛ بلکه معیارهایی مانند میزان توسعه نرمافزار در داخل اروپا و سطح حفاظت از دادهها در برابر نفوذ کشورهای خارجی در اولویت قرار میگیرد.این ضوابط جدید عملاً موقعیت شرکتهای آمریکایی را در رقابت با شرکتهای اروپایی تضعیف میکند.
در حال حاضر گوگل، آمازون و مایکروسافت بیش از ۶۰ درصد بازار جهانی خدمات ابری را در اختیار دارند، اما اتحادیه اروپا با ارائه مشوقهایی برای مراکز دادهای که از تراشههای اروپایی استفاده کنند، قصد دارد توازن قدرت در فضای مجازی را به نفع خود تغییر دهد. این طرح برای اجرایی شدن نهایی، نیازمند تأیید ۲۷ کشور عضو و پارلمان اروپا است.