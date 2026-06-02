رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دومین برنامه سفر به شهر‌های استان، با حضور در شهرستان بیضاء، خدمات سلامت محور در این شهرستان را بررسی کردند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه اعضای هیات رئیسه دانشگاه، در دومین برنامه سفر امروز به شهر‌های استان، با حضور در شهرستان بیضاء، خدمات سلامت محور در این شهرستان را بررسی کردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این بازدید ضمن ارزیابی روند پیشبرد پروژه از زمان راه اندازی، بر تسریع در تکمیل این مرکز تاکید کرد. دکتر هاشمی و هیات همراه، در ادامه از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهر بیضا که بیش از ۴۳ هزار نفر از جمعیت این منطقه را تحت پوشش دارد، بازدید کردند. در این بازدید و طی گفت‌و‌گو با پزشکان و کارشناسان مرکز، میزان پذیرش روزانه بیماران، نوع بیماری ها، موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری، فرآیند‌های مراقبت از مادران باردار به ویژه نیازمند مراقبت‌های ویژه، ارزیابی شد.

در ادامه پایش خدمات حوزه بهداشت بیضاء، اعضای هیات رئیسه دانشگاه با حضور در بیمارستان حضرت قمر بنی هاشم (ع)، روند خدمت رسانی در حوزه درمان این شهرستان را بررسی کردند. رئیس دانشگاه و هیات همراه در این بازدید ضمن عیادت از بیماران بستری در بخش‌های مختلف این مرکز درمانی، میزان رضایتمندی آنان از نحوه دریافت خدمات درمانی را جویا شد .

بخش‌های اورژانس، رادیولوژی، بستری زنان و مردان، اطفال، دیالیز و اتاق عمل، از جمله برنامه‌های بازدید مسوولان دانشگاه از این مرکز درمانی بود.