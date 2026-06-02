بیش از ۱۸۰ هکتار از اراضی فارس به منظور مقابله با خشکسالی به کشت گیاه آپونتیا اختصاص یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به ویژگی‌های این گیاه گفت: آپونتیا به دلیل سازگاری بالا با خاک‌های کم‌بازده و شرایط گرم و خشک، به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای مدیریت منابع آبی و توسعه کشاورزی پایدار در استان فارس مورد توجه قرار گرفته است.

محمدصادق فانی افزود: شهرستان‌های لامرد، مهر، جهرم، فسا و جویم بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه آپونتیا با نام‌های گلابی خاردار و انجیر هندی نیز شناخته می‌شود، گفت: این گیاه علاوه بر تولید سالانه حدود ۲۰ تن علوفه در هر هکتار برای دام، دارای میوه‌ای با ارزش غذایی بالا و سرشار از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که قابلیت مصرف تازه‌خوری و کاربرد‌های دارویی دارد.

فانی همچنین به ظرفیت‌های صنعتی این محصول اشاره کرد و افزود: تولید روغن خوراکی، انواع نوشیدنی، آرد، محصولات بهداشتی و آرایشی، فرآورده‌های کنسروی و رنگ‌های طبیعی صنایع غذایی از جمله کاربرد‌های اقتصادی این گیاه به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: توسعه کشت آپونتیا می‌تواند ضمن کمک به مدیریت خشکسالی و بهره‌وری منابع، زمینه ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و اشتغال در مناطق کم‌آب استان را فراهم کند.