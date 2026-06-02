برگزاری کارگاه آموزشی پیش مراقبتی از بیماری دیابت در یاسوج
کارگاه آموزشی یکروزه خودمراقبتی ویژه بیماران دیابتی با حضور بیش از ۲۰ نفر در بیمه سلامت کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: یکی از مأموریتهای مهم سازمان بیمه سلامت، توجه به حوزه پیشگیری و این سازمان برای کاهش هزینههای درمانی از جیب مردم و همچنین حفظ و صیانت از منابع دولت، رویکرد خود را به سمت اقدامات پیشگیرانه سوق داده است.
شباهنگ افزود: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری، توسعه فرهنگ خودمراقبتی در میان بیماران است؛ به همین منظور، کارگاه آموزشی یکروزه خودمراقبتی ویژه بیماران دیابتی با حضور بیش از ۲۰ نفر در بیمه سلامت استان برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش بیماران در کنترل و مدیریت بیماری دیابت بیان کرد: ارتقای آگاهی بیماران و آموزش شیوههای صحیح خودمراقبتی نقش مؤثری در پیشگیری از عوارض بیماری و کاهش هزینههای درمانی دارد.
مدیرکل بیمه سلامت استان همچنین گفت: در سامانه بیمه سلامت استان بیش از ۶ هزار بیمار دیابتی تحت پوشش قرار دارند و اجرای برنامههای آموزشی و پیشگیرانه برای این گروه از بیماران با جدیت دنبال میشود.