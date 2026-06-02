به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی‌رستمی گفت: در راستای تأکید رئیس‌جمهور بر تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های یادگیری، با همراهی نماینده محترم بهشهر، نکا و گلوگاه و فرماندار شهرستان، از مدارس نیازمند نوسازی در بهشهر بازدید کردیم تا مشکلات این حوزه را از نزدیک رصد و ساماندهی کنیم.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی برخی مراکز آموزشی، افزود: وضعیت چهار مدرسه که پذیرای بیش از یک‌هزار دانش‌آموز است و شرایط نوسازی آنها نامشخص بود، مورد بررسی دقیق قرار گرفت تا هیچ‌گونه ابهامی در مسیر ایمن‌سازی این مراکز باقی نماند. (**اصلاح شده**)

یونسی‌رستمی، گفت: طبق رایزنی‌های متعدد در سطح ملی و با هماهنگی‌های موثر نماینده شهرستان و مساعدت‌های ارزشمند مدیرعامل بانک ملی، خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد مسیر تأمین منابع مالی و اجرایی این طرح‌ها فراهم شده است و روند بازسازی این مدارس با جدیت دنبال خواهد شد.

استاندار مازندران تأکید کرد: مقرر شده است در هفته آینده هیأتی تخصصی از سوی بانک ملی به بهشهر اعزام شود تا زمینه رفع کامل موانع و نهایی شدن فرآیند نوسازی فراهم گردد و تا زمان تأمین شرایط مناسب آموزشی برای تمامی دانش‌آموزان، از پیگیری این موضوع دست نخواهیم کشید.