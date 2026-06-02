رایزنیهای ملی استاندار برای ایمنسازی مدارس مازندران
استاندار مازندران با بازدید از مدارس نیازمند نوسازی در بهشهر، از تأمین بیش از ۹۰ درصد منابع لازم برای بازسازی چهار مدرسه فرسوده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسیرستمی گفت: در راستای تأکید رئیسجمهور بر تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضاهای یادگیری، با همراهی نماینده محترم بهشهر، نکا و گلوگاه و فرماندار شهرستان، از مدارس نیازمند نوسازی در بهشهر بازدید کردیم تا مشکلات این حوزه را از نزدیک رصد و ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی برخی مراکز آموزشی، افزود: وضعیت چهار مدرسه که پذیرای بیش از یکهزار دانشآموز است و شرایط نوسازی آنها نامشخص بود، مورد بررسی دقیق قرار گرفت تا هیچگونه ابهامی در مسیر ایمنسازی این مراکز باقی نماند. (**اصلاح شده**)
یونسیرستمی، گفت: طبق رایزنیهای متعدد در سطح ملی و با هماهنگیهای موثر نماینده شهرستان و مساعدتهای ارزشمند مدیرعامل بانک ملی، خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد مسیر تأمین منابع مالی و اجرایی این طرحها فراهم شده است و روند بازسازی این مدارس با جدیت دنبال خواهد شد.
استاندار مازندران تأکید کرد: مقرر شده است در هفته آینده هیأتی تخصصی از سوی بانک ملی به بهشهر اعزام شود تا زمینه رفع کامل موانع و نهایی شدن فرآیند نوسازی فراهم گردد و تا زمان تأمین شرایط مناسب آموزشی برای تمامی دانشآموزان، از پیگیری این موضوع دست نخواهیم کشید.