همزمان با دهه ولایت، ۱۱۰ سری جهیزیه به ارزش ۱۰ میلیارد تومان با مشارکت خیران اصفهانی به زوج‌های نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیینی که با حضور جمعی از مسئولان، خیران و خانواده‌های زوج‌های جوان در اصفهان برگزار شد، ۱۱۰ سری جهیزیه شامل اقلام ضروری زندگی از جمله یخچال، اجاق گاز، ماشین لباس‌شویی، فرش، جاروبرقی و سرویس آشپزخانه به زوج‌های نیازمند اهدا شد.

مدیرعامل خیریه ملی باران مهر علوی در این آیین با اشاره به اهمیت حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده گفت: فراهم کردن زمینه ازدواج آسان و کاهش دغدغه‌های اقتصادی زوج‌های جوان از مهم‌ترین اهداف این مجموعه خیریه است.

گزارش مهدی ستوده:

شهره شیرانی با اشاره به اینکه پارسال این خیریه هزار و صد سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا کرد افزود: خیران اصفهانی همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی پیشگام بوده‌اند و امروز نیز با مشارکت در تأمین جهیزیه زوج‌های نیازمند، جلوه‌ای دیگر از همدلی و نوع‌دوستی را به تماشا گذاشتند.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان نیز در این مراسم با قدردانی از خیران و نیکوکاران استان، مشارکت مردم در رفع مشکلات نیازمندان را سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه دانست و بر حمایت از طرح‌های مردمی در حوزه ازدواج و تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد.