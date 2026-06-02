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امام جمعه اهل سنت ارومیه و مشاورعالی استاندارآذربایجان غربی گفت: همه اقوام ایرانی و پیروان ادیان مذاهب در این کشور با هم متحد هستند و ایران کشوری تجزیهپذیرنیست، بصیرت ملت ایران تمام توطئههای دشمنان را ناکام گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه اهل سنت ارومیه و مشاورعالی استاندارآذربایجان غربی گفت: همه اقوام ایرانی و پیروان ادیان مذاهب در این کشور با هم متحد هستند و ایران کشوری تجزیهپذیرنیست، بصیرت ملت ایران تمام توطئههای دشمنان را ناکام گذاشته است.
امام جمعه اهل سنت ارومیه و مشاور عالی استاندار آذربایجان غربی در امور اقوام و مذاهب، در تجمع مردم انقلابی بوکان با تقدیر از حضور گسترده مردم، تأکید کرد که دشمنان در سالهای پس از انقلاب اسلامی با جنگ نظامی، تحریم، جنگ ترکیبی و تحریک اختلافات قومی و مذهبی تلاش کردهاند به ایران آسیب بزنند، اما بصیرت ملت ایران و وحدت اقوام و مذاهب، این توطئهها را ناکام گذاشته است.
ماموستا مامد کلشینژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه و مشاور عالی استاندار آذربایجان غربی در امور اقوام و مذاهب، در تجمع مردم انقلابی بوکان ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم این شهرستان، اظهار داشت: حضور آگاهانه و گسترده مردم بوکان نشاندهنده بصیرت، هوشیاری و پایبندی آنان به اصول، ارزشها و اعتقادات اسلامی و ملی است.
وی با اشاره به دشمنیهای مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دشمنان همواره درصدد بودهاند قدرت، شکوه و ظرفیتهای ملت ایران را تضعیف کنند، اما در تمامی این سالها با شکست مواجه شدهاند.
امام جمعه اهل سنت ارومیه با یادآوری دوران دفاع مقدس افزود: جنگ تحمیلی هشتساله که با حمایت گسترده قدرتهای جهانی از رژیم صدام همراه بود، نتوانست خدشهای به اراده ملت ایران وارد کند اگرچه شهدای بسیاری تقدیم انقلاب و کشور شد، اما خون پاک آنان موجب استحکام و بالندگی درخت تنومند انقلاب اسلامی شد.
کلشینژاد اظهارداشت: پس از ناکامی در جنگ نظامی، دشمنان با طراحی جنگهای ترکیبی، تحریمهای ظالمانه و تلاش برای ایجاد تفرقههای قومی و مذهبی کوشیدند وحدت و انسجام ملت ایران را هدف قرار دهند، اما در برابر اراده پولادین مردم ایران ناکام ماندند.
وی با اشاره به شکلگیری گروهک تروریستی داعش تصریح کرد: داعش عصاره دشمنیها و خصومتهایی بود که توسط صهیونیسم جهانی و دشمنان اسلام برای مخدوش کردن چهره اسلام ناب به وجود آمد هدف آنان این بود که اسلام را دین خشونت معرفی کنند، اما این توطئه نیز با شکست روبهرو شد.
مشاور عالی استاندار آذربایجان غربی در امور اقوام و مذاهب افزود: در کشورهای مختلف اسلامی از جمله عراق، سوریه، لبنان، یمن و افغانستان و همچنین در مناطق کردنشین سوریه از جمله کوبانی، جنایتهای فراوانی علیه مردم صورت گرفت کسانی که امروز با شعار دفاع از ملت کرد سخن میگویند، در برابر آن جنایتها سکوت کرده بودند.
وی با تقدیر از بصیرت مردم منطقه اظهار داشت: دشمن تلاش فراوانی کرد تا در ایران اختلافات قومی ایجاد کند، اما آگاهی مردم اجازه تحقق این اهداف را نداد همه اقوام ایرانی و پیروان ادیان مذاهب در این کشور با هم متحد هستند و ایران کشوری تجزیهپذیرنیست.
کلشینژاد خاطرنشان کرد: مردمان کرد و اهل سنت ایران، ملتی ریشهدار در فرهنگ اسلامی، تمدن ایرانی و میراث دارشخصیتهای بزرگی هستند و توطئههای دشمنان را خنثی خواهند کرد.
وی در پایان ضمن ابلاغ پیام تقدیر و تشکر استاندار آذربایجان غربی، از مردم، مسئولان شهرستان بوکان و شهروندان جنوب استان برای حضور آگاهانه و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی قدردانی کرد و این حضور را نشانه وحدت، همدلی و انسجام ملی دانست.