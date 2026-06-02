‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: آوات درخشان، نماینده شایسته و قدرتمند شهرستان بوکان در مسابقات ددلیفت با لوازم و بدون لوازم قهرمانی غرب و شمال‌غرب کشور یادواره شهدای جنگ رمضان که در مورخه ۸ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی تبریز برگزار شد، با اقتدار موفق به کسب مقام قهرمانی و مدال طلا گردید.

احمد نصرالهی افزود: در این رقابت‌های پرشور، آقای آوات درخشان ورزشکار بوکانی، توانست در رده وزنی ۱۲۵ کیلوگرم و در رده سنی مستر یک (Master ۱) با جابجایی قدرتمندانه وزنه‌ها، بالاتر از تمامی رقبا قرار گرفته و با شایستگی هرچه تمام‌تر مقام اول و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند.