معاون رئیسجمهور در قزوین: انقلاب اسلامی درس غدیر و عاشورا بود
انقلاب اسلامی درسی بود که امام خمینی (ره) از غدیر و مکتب عاشورا آموخت و با هم پیوند داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، معاون حقوقی رئیسجمهور در مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، حضرت امام خامنهای (قدس) گفت: امام خمینی با تاسی به این آموزههای بزرگ اسلام، و با تکیه به مردم مبعوث شده، انقلاب اسلامی ایران را به اوج آزادگی رساند.
حجت الاسلام مجید انصاری در سخنرانی خود در روستای خیارج از توابع شهرستان بوئینزهرا افزود: ثمره انقلاب اسلامی بالنده ایران، رهبریِ منطقهای مبارزه با استعمار و امپریالیسم در دنیا به دست خلف ایشان امام شهید خامنهای (قدس) بود.
وی افزود: رکن اصلی حرکت بزرگ امام خمینی (ره) و ادامه آن در دوره زعامت امام شهید خامنهای، مردم بودند که بارها در برابر وقایع و تهدیدات و جنگهای متعدد ایستاده و همچنان مسیر خود را با شکوه هر چه تمامتر طی میکنند.
معاون رئیسجمهور دو جنگ اخیر را مایه افتخار و سربلندی جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: حضور و حمایت تمامقد رهبری، نیروهای مسلح، مردم، و مسئولان برگی پرافتخار در تاریخ کشورمان خواهد بود.
حجت الاسلام انصاری رفع نواقص بعد از جنگ ۱۲ روزه و تقویت نقاط قوت را از دستاوردهای بزرگ نیروهای مسلح دانست و گفت: دولت هم در تمام مراحل پشتیبان این حرکت بود.
وی افشای چهره واقعی دشمنان جمهوری اسلامی در پیمانشکنی وسط مذاکره، نقض عهدهای مکرر، و حملات غیرانسانی و وحشیانه در هدف قرار دادن عالیترین مقام جمهوری اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و مردم را از عوامل بیداری و رشد آگاهی ملتهای دنیا برشمرد.
معاون رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: شهادت، میراث این ملت است و اقدامات دشمن، مردم و نیروهای مسلح ما را قویتر خواهد کرد تا بعثت خود را با قدرت ادامه دهند.