

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرنمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و در دهه ولایت ۳ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد خراسان جنوبی، با کمک خیران، ستاد دیه استان و ستاددیه کشور از زندان آزاد شدند.



حسین پور با بیان اینکه کل مبلغ بدهی این زندانیان مبلغ ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است، افزود: برای آزادی این مددجویان مبلغ ۲۸۸ میلیون تومان از طریق ستاد دیه پرداخت شده و مبلغ ۶۶ میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان اعسار این پرونده‌ها در دادگستری‌های خراسان جنوبی بوده است.