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۳ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت دهه ولایت با کمک خیران، ستاد دیه استان و ستاد دیه کشور در خراسان جنوبی آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرنمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و در دهه ولایت ۳ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد خراسان جنوبی، با کمک خیران، ستاد دیه استان و ستاددیه کشور از زندان آزاد شدند.
حسین پور با بیان اینکه کل مبلغ بدهی این زندانیان مبلغ ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است، افزود: برای آزادی این مددجویان مبلغ ۲۸۸ میلیون تومان از طریق ستاد دیه پرداخت شده و مبلغ ۶۶ میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان اعسار این پروندهها در دادگستریهای خراسان جنوبی بوده است.