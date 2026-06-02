مدیر اداره تبلیغات اسلامی بهمئی از برپایی ۵۰ موکب میهمانی غدیر در شهر لیکک و اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت الاسلام سید احسان جویبار پور گفت: در شهر لیکک حدود ۴۰ تا ۵۰ موکب برای برگزاری برنامه‌های عید غدیر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مهمانی کیلومتری غدیر به طول حدود ۵۰۰ متر در میدان مرکزی شهر لیکک برپا می شود و از فردا برنامه‌های متنوعی برای شهروندان تدارک دیده شده است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهمئی بیان کرد: روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۴، دو برنامه محوری در شهر برگزار می‌شود که شامل فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی برای اقشار مختلف مردم است.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان گفت: غرفه‌های متعددی برای این گروه سنی در نظر گرفته شده که در آنها برنامه‌هایی همچون رنگ‌آمیزی، نقاشی و فعالیت‌های فرهنگی اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام جویبار ادامه داد: همچنین اجرای نماهنگ، تئاتر، مولودی‌خوانی، سرود و نورافشانی از دیگر برنامه‌هایی است که در جشن‌های عید غدیر در لیکک برگزار می‌شود.