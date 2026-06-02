مدیرکل هواشناسی گیلان از ورود سامانه ناپایدار و آغاز بارش باران به همراه وزش شدید باد و کاهش حداکثر ۶ درجه‌ای دمای هوا عصر امروز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ جریانات شمالی به آسمان گیلان، باران رگباری، به همراه وزش شدید باد و رعد و برق عصر امروز در استان می‌بارد.

وی از کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان عصر امروز خبر داد و افزود: این سامانه ناپایدار صبح فردا از استان خارج می‌شود و شرایط جوی تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار و مه آلود خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۱۴۰ سانتی متر، از عصر امروز تا عصر فردا، برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

محمد دادرس با بیان اینکه گرم‌ترین منطفه گیلان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۹ درجه دما و خنک‌ترین منطقه دیلمان با ۱۰ درجه دما ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۱ درصد است.