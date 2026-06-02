رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: با آغاز پرواز‌های بازگشت، ۱۹ بیمار به شهر‌های تهران و شیراز منتقل شدند و در حال حاضر ۹ بیمار در بیمارستان‌های عربستان سعودی بستری هستند و ۵ نفر از حجاج هم جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید علی مرعشی با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه‌شده، تصریح کرد: تا امروز بیش از ۱۶۶ هزار خدمت پزشکی به زائران ارائه شده است که از این تعداد، بیش از ۸۰ هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به ویزیت‌های عمومی و تخصصی در شهر‌های مکه، مدینه و مشاعر مقدسه بوده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در رابطه با مدیریت بیماران اظهار داشت: با آغاز پرواز‌های بازگشت، ۱۹ بیمار و همراهان آنها در سه پرواز به شهر‌های تهران و شیراز منتقل شدند تا روند درمان خود را تحت پوشش در بیمارستان‌های داخلی ادامه دهند.

وی افزود: در حال حاضر ۹ بیمار در بیمارستان‌های عربستان سعودی بستری هستند که بسته به بهبود وضعیت عمومی، یا به کاروان‌های خود بازگشته و یا توسط تیم‌های پزشکی برای ادامه درمان به کشور منتقل خواهند شد.

دکتر مرعشی با تأکید بر مدیریت شایسته سلامت زائران، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه بیماری خاصی در میان حجاج مشاهده نشده است.

وی در پایان، آمار جانباختگان را ۵ نفر تا تاریخ ۱۶ ذی‌الحجه اعلام کرد که آخرین مورد آن شب گذشته بوده است.