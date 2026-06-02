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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تاثیر مثبت بارشهای بهاره بر وضعیت مزارع نخود، پیشبینی کرد امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن نخود در استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی با اشاره به وضعیت مناسب بارشها بهویژه بارندگیهای بهاره، گفت: این امر باعث شده شرایط تولید نخود در بسیاری از مناطق استان مناسب باشد و این موضوع در کنار توسعه کشت پاییزه نخود با بذرهای اصلاحشده و افزایش سطح مکانیزاسیون، چشمانداز تولید این محصول در سال جاری را بهتر کرده است.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه الگوی کشت سطح زیرکشت نخود در استان طی سال گذشته و امسال ۱۶۰ هزار هکتار بوده است، افزود: سال گذشته از این سطح ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ تن نخود تولید شد و پیشبینی میشود امسال میزان برداشت این محصول به بیش از ۱۲۰ هزار تن برسد.