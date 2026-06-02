سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون، از آغاز تدوین برنامه‌ای جامع برای حفاظت از سرو کهنسال روستای کلانی، دومین سرو قدیمی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت‌اله عطایی قراچه گفت: بررسی وضعیت عرصه و حریم سرو کهنسال روستای هدف گردشگری کلانی ، اثر طبیعی ملی با حضور کارشناسان اداره‌ کل میراث‌فرهنگی فارس و فعالان حوزه میراث طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.

سرو کهنسال روستای هدف گردشگری کلانی در سال ۱۳۹۶ با شماره ثبت ۴۱۸ در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است .

وی با تأکید بر جایگاه میراث طبیعی در حفظ هویت ملی تاکید کرد : سرو کهنسال کلانی یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی شهرستان کازرون و استان فارس به شمار می‌رود و به دلیل قدمت و اهمیت تاریخی و زیست‌محیطی خود، جایگاهی ویژه در میان آثار طبیعی کشور دارد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون از بازدید میدانی سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و هیئت کارشناسی همراه از روستای هدف گردشگری کلانی خبر داد و افزود : این بازدید با هدف بررسی وضعیت حفاظتی و شناسایی چالش‌های پیش‌روی سرو کهنسال این روستا، به عنوان دومین سرو قدیمی کشور انجام شد.

عطایی قراچه گفت : در جریان این بازدید، اسدی سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس به همراه کارشناسان حقوقی و املاک، وضعیت عرصه و حریم حفاظتی این اثر طبیعی را به‌طور دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. همچنین سلامت درخت و تهدید‌های احتمالی پیرامون آن در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون افزود: حفاظت از سرو کهنسال کلانی صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و همگانی است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت آبیاری، کنترل و دفع آفات، ساماندهی حریم حفاظتی و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز در حوزه حفاظت از این اثر طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.

عطایی قراچه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستای کلانی گفت : طبیعت‌گردی و گردشگری مبتنی بر میراث طبیعی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه پایدار در روستا‌های هدف گردشگری هستند. اعتقاد داریم حفاظت اصولی از سرو کهنسال کلانی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در پیرامون آن، علاوه بر صیانت از این میراث ارزشمند، می‌تواند به رونق گردشگری و شکوفایی اقتصاد محلی نیز کمک کند.

وی تأکید کرد: این اداره از تمامی طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی و حفاظتی که در راستای ماندگاری و انتقال این میراث طبیعی ارزشمند به نسل‌های آینده تدوین و اجرا شود، حمایت خواهد کرد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون ، نقش جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد را در حفاظت از میراث طبیعی بسیار مهم دانست و گفت: مشارکت مردم، مهم‌ترین رکن موفقیت در حفاظت از آثار طبیعی است. بازدید انجام‌شده، نقطه آغاز اجرای یک برنامه عملیاتی منسجم برای رفع دغدغه‌های دوستداران میراث‌فرهنگی و تضمین سلامت و پایداری سرو کهنسال کلانی در سال‌های آینده خواهد بود.